الصين ترفض قواعد أمريكية جديدة بشأن وسائل إعلام تدعمها الدولة

رويترز

قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها تعارض بشدة قواعد جديدة فرضتها الولايات المتحدة على خمسة كيانات إعلامية تدعمها الحكومة الصينية والحزب الشيوعى الحاكم وحذرت من أنها تحتفظ بحق الرد على تحركات واشنطن.