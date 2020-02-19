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التموين: صرف 55 % من المقررات التموينية شهر فبراير حتى الآن

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 ص
التموين: صرف 55 % من المقررات التموينية شهر فبراير حتى الآن صرف سلع تموينية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينيةالمدعمة ضمن مقررات شهر فبرايرالحالى، وأنه تم صرف ما يقرب من 55  % من المقررات لأصحابالبطاقات حتى الآن ، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعمالمخصص لكل مواطن مقيدبالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكمياتكبيرة، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعددةأشهر بجانب أيضا توفير كميات منكافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع"جمعيتى" فى كافة المحافظات،وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارةالداخلية قد استعدت لموسم الشتاءبالعمل على تأمين مخزوناستراتيجى من السلع الأساسيةللمحافظات ، خاصة المناطقالحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافةالمحافظات النائية ، منعا لحدوث أىأزمات فى حالة تعطل سير السياراتالمحملة بالسلع إلى هذه المحافظاتخلال حدوث الأمطار والسيول، حيثتم توفير جميع السلع خاصة السكروالزيت والمكرونة والبقولياتومنتجات اللحوم والدواجن وغيرهامن السلع الأخرى بكميات كبيرة،وكذلك توفير أرصدة من الدقيقللمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين،وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

يذكر أن الدكتورعلى المصيلحى،وزير التموين والتجارة الداخلية، كانقد التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ،ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات ،بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية خاصة سير منظومة الخبز، بالإضافة إلى توجيه كافةالمسئولين في المحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز،و متابعه سير عمل المنشآتالتموينية المختلفة .










 


التموين

المقررات التموينيةلشهر فبراير

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