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الاتصالات السعودية ترد على مزاعم وجود مخالفات بشعار STC الجديد

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:18 ص
الاتصالات السعودية ترد على مزاعم وجود مخالفات بشعار STC الجديد شركة الاتصالات السعودية
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية،  أنها المالك الرسمي لشعار stc والمسجل رسمياً في المملكة العربية السعودية إضافة إلى عدة دول أخرى، وأوضحت بهذا الخصوص أن إحدى الشركات قد تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعار stc الجديد، والذي يعتبر جزء من سمتها الكليّة.
 
وأكدت الشركة، أن هذا الادعاء لا يعدو كونه محاولة للإنتفاع وتحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين، وبناءً علية فإن الشركة تؤكد سلامة موقفها القانوني وأنها لن تتهاون في حفظ حقوقها وحقوق مساهيمها، وأن تصميم الشعار الجديد حق أصيل تملكه ويكفله النظام كجزء لا يتجزأ من سمتها.
 
وأشارت الشركة إلى أن مشروع السمة الجديدة استغرق العمل عليه أكثر من 18 شهراً قبل الاطلاق الرسمي في ديسمبر الماضي ومستمر، موضحةً بأن السمة ليست مجرد شعار، بل كل ما يتعلق بالهوية البصرية والتجربة التي تخلق العلاقة الحسية وما سبق ذلك من تحضير وتطوير رقمي غير مسبوق لإثراء تجربة العميل، كما أكدت الشركة على أنها ستستمر في تركيز  طاقتها ووقتها في خدمة عملائها وريادة التحول الرقمي في المملكة و المنطقة.
 
وكانت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، قد أعلنت نهاية العام الماضى، عن إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة، والشركات التابعة لتتوافق مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول الرقمى، متوقعة أن تساهم السمة الجديدة فى تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ"stc"  كأحد أغلى العلامات التجارية بالشرق الأوسط.
 
كما غيرت اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من (الاتصالات) إلى (اس تي سي)، وكذلك تغيير مسمى كل من شركة "فيفا الكويت" وشركة "فيفا البحرين" إلى "stc" وذلك بشكل موحد ومتزامن مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.

الاتصالات السعودية

stc

سمة stc

شعار

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