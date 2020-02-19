إجلاء أكثر من 25 ألف شخص تخوفًا من تصدع سد فى تنزانيا

وكالات

أمرت سلطات تنزانيا 25 ألف قروي ممن يقيمون حول سد نيومبا يا مونغو، بالتوجه إلى مناطق أكثر أمانًا تخوفًا من انهيار السد بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكرت لجنة الدفاع والأمن في موانغا بإقليم كليمنغارو اليوم، إن عدم مغادرة القرويين ستجبر السُلطات على إرسال الشرطة لإبعادهم بالقوة.

وفي الوقت نفسه، واصلت السُلطات توعية الناس الذين يعيشون بالقرب من السد، بالمخاطر الناجمة عن الانهيار المحتمل للسد الذي تم بناؤه في الستينيات من القرن الماضي للري والطاقة الكهرومائية.