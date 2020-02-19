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أمن الإسكندرية يضبط شخص تقدم للحصول على تصديق لـ 5 شهادات مزورة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:18 م
أمن الإسكندرية يضبط شخص تقدم للحصول على تصديق لـ 5 شهادات مزورة متهم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بضبط شخص تقدم بطلب للتصديق على 5 شهادات منسوبه لأحدى الجامعات مزورة يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بالبلاد.

فقد تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية بتقدم أحد الأشخاص للتصديق على 5 شهادات تبين أنها مزوره .

على الفور إنتقلت قوة أمنية وأمكن ضبط ( أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ) وبحوزته ( عدد 5 شهادات دراسية بإسم إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول العربية - نجلة عمة المذكور - مقيمة حالياً بأحد الدول العربية ) والشهادات عبارة عن ( شهادة بكالوريوس إدارة أعمال ، شهادة كلية العلوم التطبيقية ، شهادة ماجستير فى إدارة الأعمال ، كشف درجات خريج والمنسوب صدورهم لأحد الجامعات وكذا شهادة إمتحانات الثانوية العامة والمنسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بأحد الدول العربية ) للتصديق عليها وتبين أن جميعهم ( مزورين ) .

بمواجهة المتهم إعترف بأنه على علم بكون تلك الشهادات مزورة وقرر أنها خاصة بنجلة عمته سالفة الذكر وأنه قام بإصطناعها بإستخدام البرامج عالية التقنية وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهى الإنترنت ، وذلك للتصديق عليها ، وتقديمها للجهات المعنية حتى تتمكن المذكورة من إستكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 


الاسكندريه

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تزوير شهادات

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