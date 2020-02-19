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"أسوان الجامعى" تنظم قافلة مجانية لعلاج الشفة الأرنبية.. الجمعة المقبلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:00 ص
"أسوان الجامعى" تنظم قافلة مجانية لعلاج الشفة الأرنبية.. الجمعة المقبلة قافلة طبية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تنطلق يوم الجمعة المقبل بمستشفى أسوان الجامعى، أعمال القافلة الطبية الجراحية التطوعية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان، وتضم القافلة العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبى عن طريق أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وباكستان والمغرب، وتقوم القافلة بتوفير التدخل الجراحي بالمجان مع إجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعي بأسوان، تستهدف إصلاح وإجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وإصلاح العيوب الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق واختلاله بأحدث الطرق الجراحية والعلمية الطبية.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن القافلة ستقوم بإجراء ما بين 125 – 180 عملية جراحية للمرضى الشفة الأرنبية وتوقيع الكشف على اكثر 670 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى مع لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعى بأسوان.

وأوضح الدكتور أحمد قناوي موسى رئيس قسم التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان ومنسق عام القافلة أنه من المتوقع حضور 92 زائرًا منهم 45 زائرًا أجنبيًا ما بين أطباء وتمريض ومنسقين وفنيين لخدمة القافلة الطبية التى تنطلق فاعليتها من قسم التجميل بالمستشفى الجامعى الذى استطاع خلال الفترة الماضية أن يعمل على إقامة وتنظيم هذه القافلة التطوعية بالتعاون مع الجهات الطبية المشاركة لتحسين وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

 

 


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