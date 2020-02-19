أردوغان يواصل تحدى روسيا.. ويؤكد: العدوان على إدلب مسألة وقت

يواصل الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، تهديداته المستمرة بإطلاق عدوان على مدينة إدلب السورية، فى تحد صريح لروسيا، والتى تبقى المهيمنة على الأوضاع فى سوريا.
وقال أردوغان إن العدوان على إدلب يبقى مسألة وقت، موضحا أن المحادثات مع روسيا بخصوص منطقة إدلب بشمال غرب سوريا لا تلبى مطالب بلاده.
وزعم أردوغان مخاطبا نوابا من حزبه الحاكم أن تركيا عازمة على جعل إدلب منطقة آمنة، حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا، التي تدعم قوات الحكومة السورية.
فى غضون ذلك ، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات، وذلك وفق فيديو عرضته شبكة "روسيا اليوم".
وقال مدير الطيران المدنى فى سورية المهندس باسم منصور إنه بفضل تضحيات الجيش العربى السورى وتأمين محيط مطار حلب ولاحقاً تأمين كامل محيط المدينة أصبحت إمكانية الهبوط والإقلاع بمطار حلب الدولى آمنة بالكامل مشيراً إلى أنه تم تأهيل المطار والمحافظة عليه طيلة فترة الحرب الإرهابية رغم ما تعرض له من اعتداءات وهجمات من قبل المجموعات الإرهابية.
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