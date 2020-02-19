أردوغان يواصل تحدى روسيا.. ويؤكد: العدوان على إدلب مسألة وقت

رويترز

يواصل الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، تهديداته المستمرة بإطلاق عدوان على مدينة إدلب السورية، فى تحد صريح لروسيا، والتى تبقى المهيمنة على الأوضاع فى سوريا.

وقال أردوغان إن العدوان على إدلب يبقى مسألة وقت، موضحا أن المحادثات مع روسيا بخصوص منطقة إدلب بشمال غرب سوريا لا تلبى مطالب بلاده.

وزعم أردوغان مخاطبا نوابا من حزبه الحاكم أن تركيا عازمة على جعل إدلب منطقة آمنة، حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا، التي تدعم قوات الحكومة السورية.