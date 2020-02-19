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أحدث طائرات مصر للطيران تنطلق لأبو ظبي في أولي رحلاتها الجوية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:18 ص
أحدث طائرات مصر للطيران تنطلق لأبو ظبي في أولي رحلاتها الجوية طائره ايرباص -ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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بدأت شركة مصر للطيران ، صباح اليوم الأربعاء ، تشغيل الطائرة الأولى من طراز إيرباص A320neo برقم MS914 متجهة إلى أبوظبي في أولي رحلاتها الجوية بعد أن تسلمتها الشركة منذ 5 ايام من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصرللطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".
 
الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية و الرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.
 
وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق،  فضلاً عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال  و126 مقعداً في الدرجة السياحية .
 
يذكر أن مصر للطيران تسلمت صباح اليوم الأربعاء ، الطائرة الثانية من نفس الطراز ، حيث تسعي مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبي رغبات عملائها على متن هذا الطراز ، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا خلال العام الجاري.
 
وتخطو مصر للطيران، نحو تنفيذ استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، بضم صفقات طائرات جديدة من مختلف الطرازات، حيث استطاعت خلال العام الماضي ضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي من طراز الدريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام، والتي دعمت بها خطوطها الجوية البعيدة، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز إيرباص A220-300 والتى استعانت بها فى دعم أسطول طيرانها الداخلي "إكسبرس".
 
 
 

مصر للطيران

ايرباص

مطار القاهرة

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