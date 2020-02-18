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خالد صلاح
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88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة الموبوءه باليابان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:04 م
88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة الموبوءه باليابان السفينة دايموند برنسيس
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 542 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 88 شخصا، 65 منهم لم تظهر عليهم أعراض.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو،  قال اليوم الثلاثاء، إن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولي الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهي إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل. 

ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة. 

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين. 

وفى هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا في مؤتمر صحفي إنه كان "من المناسب" إبقاء الركاب والطاقم على متن السفينة حتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تستمر أسبوعين وتنتهي غدا الأربعاء. 

جاءت تصريحات سوجا وسط شكوك أثارتها وسائل الإعلام الأمريكية حول تعامل اليابان مع العدوى على متن السفينة السياحية ، حيث غادر 328 راكبا أمريكيا السفينة على متن طائرات مستأجرة من جانب الحكومة الأمريكية. 

 

 


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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