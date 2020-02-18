88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة الموبوءه باليابان

ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة.

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وفى هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا في مؤتمر صحفي إنه كان "من المناسب" إبقاء الركاب والطاقم على متن السفينة حتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تستمر أسبوعين وتنتهي غدا الأربعاء.

جاءت تصريحات سوجا وسط شكوك أثارتها وسائل الإعلام الأمريكية حول تعامل اليابان مع العدوى على متن السفينة السياحية ، حيث غادر 328 راكبا أمريكيا السفينة على متن طائرات مستأجرة من جانب الحكومة الأمريكية.