10 معلومات عن مهرجان الشرقية للهجن.. أبرزها مشاركة السياح الأجانب والعرب

تشتهر محافظة الشرقية بتربية الهجن ذات اﻷصول العربية، لذلك اتجه الفكر إلى توظيف واستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم صناعة السياحة الصحراوية والرياضية، وتقيم كل عام مهرجانا تتنافسا.
ويقدم اليوم السابع 10 معلومات عن مهرجان الشرقية العاشر للهجن:
1- يقام مهرجان الهجن سنويا يومى 2 و 3 مارس المقبل
2- يشارك السائحون الأجانب والعرب عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل البدوية
3- مسابقات الهجن منتج رياضى صحراوى يؤصل ويثرى الرياضة الصحراوية فى مجال سباقات الهجن والتى تمثل تراثاً عربياً أصيلاً
4- يقام السباق فى صحراء بلبيس – على طريق " بلبيس / العاشر من رمضان"، على مساحة 50 فدانا وعلى مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10 كيلومترات.
5- ستشارك الهجن العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وكذلك إتحادات ونوادي الهجن بالبلدان العربية
6- اخر دورة للمهرجان كانت في 2010 و توقف لسبع سنوات بسبب الظروف الأمنية ، ليعود في دورته الثامنة في عام 2018،وتم الغاء الدورة التاسعة في 2019 قبلها بثلاثة أيام بسبب حالة حداد علي ضحايا حادث قطار
7- يشارك هذا العام أكثر من ألف هجن بمعدل ثلاث أضعاف الدورات الماضية .
8- تتسابق كل مرحلة سنّية علي مدى شوطين بمعنى أن يقام السباق علي مدى ثمانية اشواط
9 - وتمنح هذه الجوائز العينية والنقديه – بشقيها – للفائزين الخمس الأوائل في كل شوط .
10- تجري المسابقات بنظام الربوت الالي ، و الذي يتحكم من خلاله المشارك في الهجن خلال السابق
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