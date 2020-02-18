سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

10 معلومات عن مهرجان الشرقية للهجن.. أبرزها مشاركة السياح الأجانب والعرب

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:10 م
10 معلومات عن مهرجان الشرقية للهجن.. أبرزها مشاركة السياح الأجانب والعرب مهرجان الهجن - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشتهر محافظة الشرقية بتربية الهجن ذات اﻷصول العربية، لذلك اتجه الفكر إلى توظيف واستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم صناعة السياحة الصحراوية والرياضية، وتقيم كل عام مهرجانا تتنافسا.
 

ويقدم اليوم السابع 10 معلومات عن مهرجان الشرقية العاشر للهجن:

 

1- يقام مهرجان الهجن سنويا يومى 2 و 3 مارس المقبل 
 
2-  يشارك السائحون الأجانب والعرب عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل البدوية 
 
3- مسابقات الهجن منتج رياضى صحراوى يؤصل ويثرى الرياضة الصحراوية فى مجال سباقات الهجن والتى تمثل تراثاً عربياً أصيلاً
 
4-  يقام السباق فى صحراء بلبيس – على طريق " بلبيس / العاشر من رمضان"، على مساحة 50 فدانا وعلى مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10 كيلومترات.
 
5-   ستشارك الهجن العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وكذلك إتحادات ونوادي الهجن بالبلدان العربية
 
6- اخر دورة للمهرجان كانت في 2010 و توقف لسبع سنوات بسبب الظروف الأمنية ، ليعود في دورته الثامنة في عام 2018،وتم الغاء الدورة التاسعة في 2019 قبلها بثلاثة أيام بسبب حالة حداد علي ضحايا  حادث قطار 
 
7- يشارك هذا العام أكثر من ألف هجن بمعدل ثلاث أضعاف الدورات الماضية .
 
8-  تتسابق كل مرحلة سنّية علي مدى شوطين بمعنى أن يقام السباق علي مدى ثمانية اشواط 
 
9 -  وتمنح هذه الجوائز العينية والنقديه – بشقيها – للفائزين الخمس الأوائل في كل شوط .
 
10-  تجري المسابقات بنظام الربوت الالي ، و الذي يتحكم من خلاله المشارك في الهجن خلال السابق
 

 


الشرقيه

اخبار الشرقية

مهرجان الهجن بالشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مهرجان الهجن

الهجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة