10 معلومات عن مهرجان الشرقية للهجن.. أبرزها مشاركة السياح الأجانب والعرب

ويقدم اليوم السابع 10 معلومات عن مهرجان الشرقية العاشر للهجن:

1- يقام مهرجان الهجن سنويا يومى 2 و 3 مارس المقبل

2- يشارك السائحون الأجانب والعرب عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل البدوية

3- مسابقات الهجن منتج رياضى صحراوى يؤصل ويثرى الرياضة الصحراوية فى مجال سباقات الهجن والتى تمثل تراثاً عربياً أصيلاً

4- يقام السباق فى صحراء بلبيس – على طريق " بلبيس / العاشر من رمضان"، على مساحة 50 فدانا وعلى مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10 كيلومترات.

5- ستشارك الهجن العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وكذلك إتحادات ونوادي الهجن بالبلدان العربية

6- اخر دورة للمهرجان كانت في 2010 و توقف لسبع سنوات بسبب الظروف الأمنية ، ليعود في دورته الثامنة في عام 2018،وتم الغاء الدورة التاسعة في 2019 قبلها بثلاثة أيام بسبب حالة حداد علي ضحايا حادث قطار

7- يشارك هذا العام أكثر من ألف هجن بمعدل ثلاث أضعاف الدورات الماضية .

8- تتسابق كل مرحلة سنّية علي مدى شوطين بمعنى أن يقام السباق علي مدى ثمانية اشواط

9 - وتمنح هذه الجوائز العينية والنقديه – بشقيها – للفائزين الخمس الأوائل في كل شوط .

10- تجري المسابقات بنظام الربوت الالي ، و الذي يتحكم من خلاله المشارك في الهجن خلال السابق