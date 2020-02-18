10 أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيم

كتبت فاطمة خليل

التطعيمات من أبرز الطرق التي تساعد في الوقاية من مجموعة من الأمراض البكتيرية والفيروسية، وأصبحت اللقاحات جزءًا لا يتجزأ من مكافحة الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم، والتطعيم ضد مرض معين لا يقلل فقط من حدوث هذا المرض، لكنه يقلل من العبء الاجتماعي والاقتصادي للمرض على المجتمعات، في هذا التقرير نتعرف على 10 أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، وفقاً لموقع "Webmd".





10 أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات



الحصبة



الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تؤثر على الجهاز التنفسي، بما في ذلك الرئتين والقصبة الهوائية.

وينتقل فيروس الحصبة في الهواء عندما يسعل أو يعطس شخص ما، يمكن أن تستمر أيضًا لمدة تصل إلى ساعتين على شيء لمسته، معظم الناس الذين لم يحصوا على تطعيم سوف يصابون بالعدوى إذا كانوا بالقرب من شخص مصاب، ويمكن أن تسبب الحصبة الالتهاب الرئوي وتورم في المخ والموت.

السعال الديكي



هو التهاب في الرئة يجعل من الصعب التنفس بسبب السعال الحاد، ويمكن أن يتنفس الناس بكتيريا السعال الديكي عندما يصاب شخص بالسعال الديكي أو العطس.

قد يكون السعال الديكي مهددا للحياة، خاصة عند الأطفال أقل من عام واحد، والسعال الديكي يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي، نوبات صرع، وإبطاء أو توقف التنفس.

الأنفلونزا

عدوى فيروسية في الأنف والرئتين والحلق، ويمكن الحصول عليها عندما يسعل الشخص المصاب بالسعال أو أثناء العطس أو المحادثات، يمكن أن تنتشر القطيرات إلى مسافة 6 أقدام، ويحصل الناس على الفيروس من الهواء أو عن طريق لمس شيء تلمسه الشخص المريض ثم لمس أنفه أو فمه.

يمكن أن تخلق الأنفلونزا مضاعفات شديدة للأشخاص المصابين بالربو أو السكري، وقد تسبب الوفاة.

شلل الأطفال



هو مرض فيروسي يصيب العضلات، ويعيش فيروس شلل الأطفال في الأمعاء، كما يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق ملامسة براز شخص مريض.

ولا يصاب معظم الأشخاص بأعراض أو أعراض شبيهة بالأنفلونزا تستمر لبضعة أيام، لكن شلل الأطفال يمكن أن يسبب التهاب الدماغ والشلل والموت، وانخفضت حالات الإصابة بشلل الأطفال بشكل حاد بفضل التطعيم، لكن المرض لم ينته من العالم.



لقاح-شلل-الاطفال

مرض المكورات الرئوية



هو مرض بكتيري يمكن أن يسبب العديد من أنواع الأمراض، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والدم ، والتهاب السحايا (الذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي).

ويمكن الحصول عليه عن طريق ملامسة مخاط الشخص المصاب أو لعابه.

والمضاعفات يمكن أن تكون خطيرة ومميتة، كما أن الالتهاب الرئوي قاتل خاصة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً إذا تسبب فى التهاب السحايا أو يصيب الدم، وهذا يمكن أن يكون مهدداً للحياة.

الكزاز أو التيتانوس



هو مرض بكتيري يسبب الوخز المزمن ومشاكل في التنفس وتشنجات العضلات والشلل والموت.

وتوجد البكتيريا التي تسبب الكزاز في التربة والغبار والسماد، ويمكن أن تدخل جسمك من خلال قرحة مفتوحة.

10 ٪ إلى 20 ٪ من حالات الكزاز قاتلة، حيث تعد الوفيات أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو المصابين بداء السكري.



تطعيمات

مرض المكورات السحائية



هو مرض بكتيري يمكن أن يسبب التهاب السحايا وعدوى وتورم في المخ والحبل الشوكي، ويمكن أن تصيب أيضا الدم.

وهذا المرض تسببه البكتيريا التي تعيش في الجزء الخلفي من أنف الشخص المصاب والحلق، يمكن أن ينتشر عن طريق التقبيل أو العيش فقط مع شخص مصاب، عادة ما تكون الأعراض هي الحمى التي تبدأ فجأة، الصداع، وتصلب الرقبة، الحصول على تشخيص وعلاج في اسرع وقت ممكن هو المفتاح.

التهاب الكبد B



الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B لديهم الفيروس في دمائهم وسوائل الجسم الأخرى، وعادة ما ينشرها البالغين من خلال ممارسة الجنس أو تبادل الإبر. يمكن للمرأة الحامل نقلها إلى طفلها، الالتهاب الكبدي الوبائي B أكثر 100 مرة من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية ، وهو المرض الذي يسبب الإيدز.

يمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد وغيرها من أمراض الكبد طويلة الأمد، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

النكاف

هو مرض يسببه فيروس يسبب انتفاخ الغدد اللعابية والحمى والصداع وآلام العضلات، كما أنه يجعلك تشعر بالتعب ويحد من شهيتك.

عندما يصاب شخص ما بالسعال أو العطس ، يدخل الفيروس في الهواء ، ويمكن أن يتنفسه الآخرون.

يمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا ويسبب مشاكل صحية طويلة الأمد ، بما في ذلك الصمم والعقم عند الرجال.

المستدمية النزلية من النوع B



هو مرض بكتيري يصيب الرئتين (الالتهاب الرئوي) أو الدماغ أو الحبل الشوكي (التهاب السحايا) أو الدم أو العظام أو المفاصل.

بعض الناس لديهم بكتيريا المستدمية النزلية في أنفهم أو حلقهم ولكنهم ليسوا مرضى، عندما يسعلون أو يعطسون ، تنتقل البكتيريا جواً، والرضع والأطفال الصغار معرضون للخطر بشكل خاص لأن أجهزة المناعة لديهم ضعيفة.