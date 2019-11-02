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حقائق خطيرة عن مرض الحصبة اعرفها قبل التطعيم

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:00 م
حقائق خطيرة عن مرض الحصبة اعرفها قبل التطعيم الحصبة
كتبت هند عادل

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الحصبة من الأمراض المعدية للغاية ويمكن أن تكون خطيرة، ويمكن للطفل غير المحصن الإصابة بها عند السفر إلى الخارج، ويجب الاهتمام بمنح الأطفال مصل الحصبة فى مواعيده المحددة.

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هناك نصائح وحقائق مهمة عن مرض الحصبة يجب على الآباء معرفتها لحماية أطفالهم من الإصابة بالمرض وهى:

1. الحصبة يمكن أن تكون خطيرة

بعض الناس يعتقدون أن الحصبة مجرد طفح جلدى وحمى صغيرة تتلاشى فى غضون أيام قليلة، لكن الحصبة يمكن أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة، خاصة فى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

بعض أعراض الحصبة الأكثر شيوعًا تشمل:

ارتفاع فى درجة الحرارة الشديد، سعال، سيلان الأنف، التهاب الملتحمة، طفح جلدى من 3-5 أيام بعد بدء الأعراض.

2. الحصبة معدية للغاية

تنتشر الحصبة فى الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، فهى معدية لدرجة أنه إذا كان الشخص مصابًا بها، فإن ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص من حوله سوف يصابون أيضًا إذا لم تتم حمايتهم.

يمكن لطفلك أن يصاب بالحصبة بمجرد وجوده فى غرفة يوجد فيها شخص مصاب بالحصبة، حتى بعد ساعتين من مغادرة هذا الشخص. يمكن للشخص المصاب أن ينشر الحصبة للآخرين حتى قبل معرفة أنه مصاب بالمرض بأربعة أيام.

3. العدوى بالحصبة قد تنتقل إلى الطفل عند السفر إلى الخارج

لا تزال الحصبة شائعة فى أجزاء كثيرة من العالم، كل عام فى جميع أنحاء العالم، يصاب ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص بالحصبة، ويموت منهم نحو 110 آلاف شخص.

4. لديك القدرة على حماية طفلك من الحصبة بلقاح آمن وفعال

أفضل حماية ضد الحصبة هى لقاح الحصبة والحصبة الألمانية، حيث يوفر لقاح MMR حماية طويلة الأمد ضد جميع سلالات الحصبة.

يحتاج طفلك إلى جرعتين من لقاح MMR للحصول على أفضل حماية:

الجرعة الأولى فى عمر 12 إلى 15 شهرًا.

الجرعة الثانية فى عمر 4 إلى 6 سنوات.

وهناك لقاح آخر وهو لقاح الحصبة، النكاف والحصبة الألمانية (MMRV) ، والذى يحمى من 4 أمراض ، متاح أيضًا للأطفال من عمر 12 شهرًا وحتى 12 عامًا.


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