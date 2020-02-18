وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بفيروس كورونا

كتب كامل كامل – ووكالات

أعلن التليفزيون الرسمي الصيني عن وفاة مدير مستشفى رئيسى في مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد، فيما طالب كنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، باحترم نصيحة منظمة الصحة العالمية المهنية، وعدم المبالغة فى رد الفعل فى الإصابة بالفيروس.

وقال المصدر لتليفزيون الرسمي الصينى إن لو تشي مينج، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانج، توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح الثلاثاء.

وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرا بسبب الإصابة بالفيروس، وفقا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

وكشفت أرقام رسمية، نشرت الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابة جديدة الثلاثاء، في ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين.

ولا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن للفيروس الجديد، وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهورا عدة.

بدوره قال كنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن نصيحة منظمة الصحة العالمية المهنية يجب أن تحترم، وإن رد الفعل المبالغ فيه سوف يزيد الأمر سوءا.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أدلى كنج بهذه التصريحات معلقا على تعليق أخير لوزارة الخارجية الكندية دعما لجهود الصين في الحرب ضد فيروس كورونا.

قال كنج "خالص الشكر لكندا على دعمها ومساعدتها في حرب الصين ضد المرض"، مضيفا أن بيان وزير الصحة الكندي يعكس تقديرا عقلانيا ومرتكزا على العلم.

وأضاف :"أريد التأكيد على أن الدول تحتاج لأن تحترم نصيحة منظمة الصحة العالمية. وأن رد الفعل المبالغ فيه لن يؤدي إلا إلى زيادة الوضع سوءا."