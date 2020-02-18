ندوة للتوعوية والتثقيف الصحى والوقاية من الإصابة بـ"كورونا" فى الإسماعيلية

شهدا اللواءان تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وجمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة الندوة التوعوية للتثقيف الصحى والوقاية من الإصابة بأمراض الأنفلونزا الموسمية وفيروس "كورونا" والتى أقيمت بديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة قناة السويس بحضور كل من الدكتورة أمانى وحيد، وكيل كلية الطب والدكتورة نرمين المراغى، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة والدكتورة ريم مصطفى، وكيل مديرية الصحة والسكان ومها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وإسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم وفضيلة الشيخ جمال على، رئيس قسم المساجد وممثلى الكنيسة وعدد من الرائدات الريفيات ومديرى الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة.

وتناولت الندوة عرض برامج وخطة التوعية وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات والمرض بشكل عام والتوعية التثقيفية بأهمية بالنظافة العامة والنظافة الشخصية ونشر ثقافة الوعى بتعديل السلوك الشخصى للجميع بشأن النظافة.

من ناحية أخرى أعلن شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حظر ومنع تحصيل أو فرض أية رسوم جديدة إلا بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، وإقرارها بعد دراستها.

كما قرر محافظ الإسماعيلية، أنه سوف يتم تقييم جميع المديريات الخدمية والإدارات المختلفة من خلال لجنة خاصة وبناءً على قرار اللجنة سوف يتم مكافأة المديريات والإدارات المتميزة والحاصلة على المراكز الأول والثانى فى التقييم.

كما استعرض محافظ الإسماعيلية التقرير الخاص بصالات الجيم التى صدر لها قرارات بالغلق الإدارى حيث أكد المحافظ أنه لن يتم إعادة افتتاحها لمزاولة النشاط إلا بعد استيفاء كافة الشروط الصحية والبنائية وتلافى كافة الملاحظات التى تسببت فى استصدار قرار الغلق.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق "الإسماعيلية/السويس الصحراوى" ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة المنتظر افتتاحها قريبًا، وكذا متابعة الموقف التنفيذى لاستعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وعرض ومتابعة ما نفذته إدارة مرور الإسماعيلية بشأن استبدال اللوحات المعدنية للسيارات باللوحات الجديدة المؤمنة وترخيص مركبات التوك توك.