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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:27 م
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مقتل أحد أفراد الشرطة الباكستانية فى انفجار شمال غربى البلاد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:13 م
مقتل أحد أفراد الشرطة الباكستانية فى انفجار شمال غربى البلاد القوات الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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لقى أحد أفراد الشرطة الباكستانية مصرعه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف سيارة تابعة للشرطة شمال غربى البلاد، ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن مسئولين باكستانيين قولهم إن "الانفجار وقع أثناء توجه الضحايا لمرافقة عاملين في الصحة لحملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار الذي وقع في بلدة "كولاشي" بإقليم "خيبر بختونخوا" على الحدود مع أفغانستان.

وقال المسئول بالشرطة الباكستانية وحيد خان إن قوات الأمن تشن عملية بحث في المنطقة من أجل تعقب منفذي الانفجار، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك عاملين بالصحة مع قوات الشرطة أثناء وقوع الانفجار.

فى غصون ذلك رحب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بالتقدم الذي تم إحرازه فى مباحثات السلام الجارية بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية، وجدد خان خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد مع المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، التزام بلاده بالعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وأعرب خان عن أمله بأن يتم التوقيع على اتفاق السلام مبكرا كما يليه الحوار بين الأفغان للعمل على التسوية للاستقرار والسلام الدائم في أفغانستان.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن السلام في أفغانستان يعد مهما لخلق الظروف المواتية للملايين من اللاجئين الأفغان في باكستان للعودة إلى أوطانهم بكرامة وشرف.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أكد أمس الاثنين، مجددا سعى بلاده لتحقيق السلام فى أفغانستان لأن عدم الاستقرار بها ليس فى مصلحة بلاده، وأعرب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن اعتقاده بأن شعب أفغانستان عانى أكثر من أي مجتمع بشري آخر، متمنيا نجاح محادثات السلام الحالية.

 


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