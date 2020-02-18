مقتل أحد أفراد الشرطة الباكستانية فى انفجار شمال غربى البلاد

إسلام آباد (أ ش أ)

لقى أحد أفراد الشرطة الباكستانية مصرعه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف سيارة تابعة للشرطة شمال غربى البلاد، ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن مسئولين باكستانيين قولهم إن "الانفجار وقع أثناء توجه الضحايا لمرافقة عاملين في الصحة لحملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار الذي وقع في بلدة "كولاشي" بإقليم "خيبر بختونخوا" على الحدود مع أفغانستان.

وقال المسئول بالشرطة الباكستانية وحيد خان إن قوات الأمن تشن عملية بحث في المنطقة من أجل تعقب منفذي الانفجار، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك عاملين بالصحة مع قوات الشرطة أثناء وقوع الانفجار.

فى غصون ذلك رحب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بالتقدم الذي تم إحرازه فى مباحثات السلام الجارية بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية، وجدد خان خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد مع المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، التزام بلاده بالعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء.