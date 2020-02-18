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مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن فوز أشرف غنى بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:19 م
مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن فوز أشرف غنى بانتخابات الرئاسة أشرف غنى
رويترز

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أعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية، اليوم الثلاثاء فوز أشرف غنى بانتخابات الرئاسة فى البلاد يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" فرع "ولاية خراسان"، فى غارات جوية ودورية أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم كونار شرقى البلاد، وأوضحت الوزارة، فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الغارات أدت إلى مقتل 4 مسلحين من "داعش ولاية خراسان" فى منطقة سوكى بإقليم كونار، كما قتلت القوات الخاصة أحد مسلحى "داعش خراسان" ودمرت مخبأ أسلحة خلال غارة فى منطقة تارانج بالإقليم ذاته، وقتلت غارة جوية أخرى فى منطقة تارانج مسلحا آخر تابعا للتنظيم الإرهابي.

 
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها تنظيم "داعش" على هذه العمليات حتى الآن.
 
وكان فيلق العمليات الخاصة فى أفغانستان، قد أعلن فى وقت سابق، عن مقتل وإصابة 30 مسلحا فى هجمات على خمسة أقاليم أفغانية.
 
وأوضح الفيلق فى بيان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أنه تم شن غارة جوية على منطقة نهر السراج بإقليم هيلمند الأفغانى ، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وأضاف البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانية قتلت أربعة مسلحين وأصابت 7 آخرين بجروح خلال عملية مشتركة شنتها على منطقة شهار بولاك بإقليم بلخ.
 
وأسفرت غارات جوية على منطقة بوشت-إى رود بإقليم فراه عن مقتل أربعة مسلحين آخرين وتدمير مركبة.
 
كما جاء بالبيان، أن قوات الأمن ردت على هجوم على منطقة ألنغار بإقليم لغمان الأفغاني، مما تسبب فى مقتل مسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين، هذا إلى جانب مقتل مسلح وإصابة آخر على يد قوات الأمن الأفغانية أثناء التصدى لهجوم على منطقة شاه ولى كوت بإقليم قندهار الأفغاني.
 
 

 


أشرف غنى

أفغانستان

انتخابات الرئاسة

مفوضية الانتخابات

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