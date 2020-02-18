مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل تنفيذ فعاليات "مشوارى"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مواصلة تنفيذها برنامج مشوارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وكليب راشد وكيل المديرية للشباب.

وأوضح البيان أن أولى فعاليات البرنامج بدأت بالتدريب التنموي لتنمية وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف الدولية.

ويقوم البرنامج على تدريب الشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر.

ويهدف البرنامج إلى تنمية وتدريب عدد 700 شاب وفتاة على أرض سيناء موزعة على جامعة العريش، ويستفيد منها طلبة كلية التجارة وكلية العلوم الزراعية، وكلية الاقتصاد المنزلي وكلية الثروة السمكية، وطلبة مدرسة الألفى الثانويه، ومدرسة الشهيد اللواء لأحمد عسكر الثانوية، ومدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية، ومدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين، بالإضافة إلي مركز شباب 6 اكتوبر.

ويتم تنفيذ برامج التنمية البشرية والمهارات الحياتية وريادة الأعمال، ويقوم برنامج مشواري علي تأسيس الشباب وتأهيلهم الي العمل الخاص ، حول كيفية عمل دراسات الجدوي للمشروعات ، واختيار المشروع المناسب، والمكان المناسب والوقت المناسب، وتنفيذ المشروعات بأقل تكلفة ممكنة وزيادة العائد من المشروع .

وقال ايهاب حسن مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن البرنامج التدريبي مشواري يسعى إلى تنفيذية مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء منذ أكثر من ٥اشهر في اللقاءات التنسيقية التي كانت تتم بين رئيس الإدارة المركزية المشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وتمت الاستجابة وكانت تلك البداية ، وتم دعم مديرية الشباب والرياضة بعدد من الأجهزة الإلكترونية بمشتملاتها تسهيلا علي مراكز الشباب لتنفيذ البرامج والأنشطة بشكل جيد ومفيد ، وتستمر فاعليات البرنامج التدريبي لمدة 6 أيام متوالية.