محمد بن راشد: الإمارات تنضم لدول عظمى فى غزو الفضاء والوصول للكوكب الأحمر

كتب هيثم سلامة

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بعد زيارته اليوم إلى مركز محمد بن راشد للفضاء خلال تسلم القطعة الأخيرة من مسبار الأمل وحضوره عملية تركيبها، أن الإنجاز الأكبر يكمن فى أن المهندسين وأبناء دولة الإمارات، راكموا معارف ضخمة فى تكنولوجيا الفضاء، موضحا أن دولة الامارات انضمت لدول عظمى فى مجال غزو الفضاء والوصول للكوكب الأحمر.

وكتب محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر:"أثناء زيارة مركز محمد بن راشد للفضاء... وضعنا مع مهندسينا الإماراتيين القطعة الأخيرة فى مسبار الأمل... سيقطع 500 مليون كم بداية من يوليو القادم.. إنجازنا الأكبر مهندسينا وأبناؤنا الذين راكموا معارف ضخمة فى تكنولوجيا الفضاء.. وأضافوها لمسيرة الدولة العلمية".



وأضاف :" دولة الامارات اليوم تنضم لدول عظمى فى مجال غزو الفضاء والوصول للكوكب الأحمر... عيوننا فى السماء... وأرجلنا على الأرض.. وطموحاتنا لا سقف لها... دولتنا تخطو نحو مستقبل مختلف.. وتبدأ مرحلة جديدة فى مسيرتها التنموية ".

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أكد أن مسبار الأمل شاهد على قدرة شبابنا، ورسالة للشباب العربى، ومحطة تاريخية في دولتنا جاء ذلك خلال تسلُّم، القطعة الأخيرة من المسبار وحضور عملية تركيبها، والتى تشكل الجزء الخارجي الأخير منه وتحمل أسماء أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وتواقيعهم وتواقيع أولياء العهود، كما تحمل عبارة «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء»، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء.