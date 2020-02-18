محافـظ المنوفية يحيل طلاب "فيديو الراقصة" للتحقيق ومجازاة المتسببين فى الواقعة

المنوفية -محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على أغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ومشاهدتهم فيديو"راقصة" داخل الفصل.

كما أكد محافظ المنوفية، فى بيان له اليوم، على أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على ضرورة إعلاء القيم الأخلاقية والمبادىء التربوية التى تسمو بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة.

وتداول رواد الفيس بوك صورا لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل صورا للفيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالب 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات ،و فصلهم 15 من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية .

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظةالمنوفية للتحقيق .

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة ، أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.