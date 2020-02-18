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محافظ كفر الشيخ: تطعيم 535 ألفا و903 طفلاً ضد مرض شلل الاطفال

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:45 م
محافظ كفر الشيخ: تطعيم 535 ألفا و903 طفلاً ضد مرض شلل الاطفال تطعيم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أنه تم تطعيم 535 ألفا و903 طفلا في ثالث أيام الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز المحافظة، والتي انطلقت فعالياتها يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة 4 أيام.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تابع  لليوم الثالث على التوالي أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين " المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، ل " اليوم السابع " ، تم تطعيم 535 ألفا و903 طفلا مصرياً من بينهم 26 طفلاً سورياً ، موكداً أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون في جميع ربوع المحافظة، لافتا إلى أن التطعيم في سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة‪.


وقالت الدكتورة سوست سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفرق العاملة بالتطعيم في حملة شلل الأطفال بكفر الشيخ قد حققت العدد المستهدف للتطعيم من الأطفال، مشيرة إلي أن نسبة التغطية في اليوم الثالث من الحملة وصلت إلي 99.4%، موضحة أن الحملة مستهدف بها خلال اليوم الثالث تطعيم 539 ألفا و131 طفلًا  مصرياً من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة بالإضافة لتطعيم 26 طفلاً سورياً.

وأضافت "سلام" أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا، موزعين علي 11 إدارة صحية و230 وحدة صحية، مشيرة إلي أن عملية التطعيم تتم بوضع نقطتين في فم الطفل بزاوية 45 درجة، من خلال 1084 فرق طبية مدربة تحت إشراف 270 مشرف، بالإضافة إلى الفرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة التي تعمل وفق خطة عمل محددة.

 


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