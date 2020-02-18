محافظ بنى سويف يلتقى مزارعة كرمتها الوكالة الأمريكية لتميزها فى إنتاج البطاطس

بني سويف أيمن لطفي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المزارعة فايزة عويس والتى كرمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتميزها فى معدلات إنتاج البطاطس بحصد 32 طنًا من مساحة فدانين زرعتهما بقريتها دلاص مركز ناصر شمال المحافظة.

وأشاد محافظ بني سويف خلال اللقاء بهذا النموذج الرائد من السيدات المصريات اللائي يثبتن دائما أنهن رمانة الميزان والعمود الرئيسي للأسرة والدولة المصرية، قائلا لها:"إحنا فخورين كلنا بيكي ياحاجة فايزة، انت ست مصرية جدعة، بتحب بلدها وأسرتها، وبتعمل بايدها لتعول أسرة وتنتج أحلى انتاج لوطنها، ويجب أن تكون قصتك وكفاحك نموذج يتعلم منه الجميع العمل والاصرار على النجاح، بالعلم والعمل المخلص ممكن نحقق المستحيل".

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة بلقاء الحاجة فايزة، مشيرا أن مكتبه مفتوح لها في أي وقت،مستمعا لبعض مقترحاتها وتجربتها في مجال الاستفادة من البرامج التدريبية التى توفرها وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني كالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تدعم جهود الارتقاء بالقطاع الزراعى.

ووعد محافظ بني سويف بإتخاذ مايلزم في كل ما طرحته الحاجة فايزة من مطالب منها مايتعلق بالزراعة وتوفير مزيد من الدعم لصغار الفلاحين الذين يستأجر معظمهم مساحات صغيرة من الأراضي لزراعتها ومع كثرة الأعباء وغلاء قيمة الايجارات يكون العائد على الفلاح ضعيف جدا.

وفي نهاية اللقاء أعربت الحاجة فايزة عويس عن سعادتها الكبيرة باستقبال المحافظ لها اليوم، وسماع كل مطالبها وتجربتها في مجال الزراعة، قائلة: "أنا سعيدة جدا بلقاء المحافظ، خاصة وأنه أكد لي أن مكتبه مفتوح لي دائما في أي وقت، وشجعني على الاستمرار في كفاحي، وأنه سيقف بجانبي في حل أي مشكلة هتواجهني مهما كانت، فشكرا جدا لبلدي مصر".