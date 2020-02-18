فيديو.. لحظة استهداف سفينة الأسلحة التركية فى ميناء طرابلس بليبيا

كتب سمير حسنى

بثت شبكة سكاى نيوز الإخبارية لقطات فيديو تبرز لحظة استهداف السفينة التركية المحملة بالأسلحة والتى ترسو فى ميناء طرابلس الليبى، وأكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى، أن الجيش قصف، الثلاثاء، سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

#الجيش_الليبي يعلن استهداف سفينة شحن تركية كانت محملة بأسلحة فى #ميناء_طرابلس#شاهد_سكاي pic.twitter.com/Gswwdpwqk1

— سكاى نيوز عربية (@skynewsarabia) February 18, 2020

وأوضح فى تصريح لـ"العربية.نت"، أن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مضيفا أنها قدمت من تركيا، فى خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار فى البلاد.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن فى وقت سابق، تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف بعد قليل، مؤكدا بأن الوضع فى الميدان هش وغالبا ما يتم انتهاك وقف اطلاق النار، متابعا: "هناك 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير ومن الصعب أن نسير قدما فى المسارات الثلاث طالما استمرت الخروقات".

ودعا مبعوث الأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وعودة الحياة المدنية قائلا:" على الأطراف المعنية تقديم تنازلات لبدء عودة الحياة المدنية إلى ميادين الاقتتال.