ضبط 4 تجار عملة بالمنيا والدقهلية والتحفظ على الأموال وسلاح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص بالمنيا لإتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، ممرض "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات مختلفة" - طبنجة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية"، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وإستبدالها من البنوك المختلفة بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءت تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.. وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين (300,000 ريال سعودى – 1,260,000 جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.