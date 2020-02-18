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ضبط أدوية مهربة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات داخل صيدليات بالغربية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:06 م
ضبط أدوية مهربة وأخرى مدرجة بجدول المخدرات داخل صيدليات بالغربية أدوية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، من ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تحتوى على مواد مخدرة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة داخل عدد من الصيدليات بطنطا.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجه إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور خالد أصيل مدير عام إدارة الصيدلة بتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط المؤسسات الصيدلية المخالفة بالمحافظة، برئاسة الدكتورة منى شبل مديرة إدارة التفتيش الصيدلي، وضمت اللجنة كلا من الدكتور عبدالقوي غلوش، والدكتور هيثم غرابه، والدكتورة ميار سالم مفتشى الصيدليات.

وتم المرور على صيدلية بشارع سعد الدين بمدينة طنطا، وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها فى الأسواق المصرية مما يعد مخالفه للمواد 57، 59، 65 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وأدوية تحتوي على مادة البريجابالين ومادة النالوفين مخالفة للفقرة "د "من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشان تنظيم تداول الأدوية المخدرة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019، وذلك لحيازتها بدون فواتير.

كما تم المرور على صيدلية بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا، وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية مما يعد مخالفه للمواد 57 ، 59 ، 65 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وأدوية تحتوي على مادة البريجابالين مخالفة للفقرة "د "من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشان تنظيم تداول الأدوية المخدرة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019 وذلك لحيازتها بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1967، كما تلاحظ تغيب المدير المسئول بالمخالفة للمواد 22 ،78 ،79 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما قامت اللجنة بالمرور على صيدلية بسكة صناديد بمدينة طنطا، وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية مما يعد مخالفه للمواد 57 ، 59 ، 65 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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