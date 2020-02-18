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صور.. فصل 22 طالبا وإحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق بسبب "فيديو الراقصة"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:45 ص
صور.. فصل 22 طالبا وإحالة مدير مدرسة بالمنوفية للتحقيق بسبب "فيديو الراقصة" فيديو الراقصة
المنوفية - محمد فتحى

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قرر مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى، وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفى حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

طلاب-(1)

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.

طلاب-(2)

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا صورا لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل صور للفيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

يأتى ذلك في ضوء توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

طلاب-(3)

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة ، أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.


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