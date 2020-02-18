صور.. طفل جزائرى متعافى من ورم يهدى مستشفى الأقصر بورتريه بعلم مصر والجزائر

الأقصر – أحمد مرعى

تلقت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، هدية "بورتريه" ولوحات فنية رسمها "معاذ خالد حجمان" طفل جزائرى متعافى من ورم بالمخ بأيدى أطباء المستشفى مؤخراً، وذلك لتقديم الشكر للفريق الطبى ومجلس إدارة المستشفى على دورهم فى خدمته وعلاجه بالمجان تماماً حتى وصل لمرحلة الشفاء تماماً، وتمثلت اللوحات البديعة التى أصر الطفل "معاذ" على رسمها بأيديه البريئة وأرسلها هدية لإدارة المستشفى.

وعبر محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، عن سعادته بتلك اللفتة المميزة من الطفل الجزائرى لشكر المستشفى على طريقته الخاصة، قائلاً: "أجمل كلمة شكر ممكن تلاقيها هى اللى بتطلع من قلب طفل زى الملايكة.. الطفل معاذ خالد حجمان من الجزائر اتعالج فى شفاء الأورمان والحمد لله ربنا تمم شفاه على خير.. وحكايته ابتدت لما أصيب بورم فى المخ وأسرته لقوا صعوبة فى علاجه فى الجزائر والأطباء نصحوه بعلاجه فى إسبانيا أو فرنسا أو مصر عشان فيهم أجهزة إشعاعية متطورة.. وبدأوا التواصل مع مستشفيات فى أسبانيا وفرنسا عشان أقرب لبلدهم.. ولكنه تلقى علاجه بعد ثقة أصدقاء والده فى المستشفى وصيتها الذى ذاع حول العالم العربى حتى وصل لمرحلة الشفاء بفضل الله".

ومن جانبه قال خالد حجمان من دولة ولاية تلمسان بالجزائر، والد الطفل معاذ فى لقاء سابق داخل المستشفى، أن نجله "معاذ" أصيب بورم فى المخ ووجدنا صعوبة فى علاجه فى الجزائر ونصحه الأطباء بضرورة علاجه فى إسبانيا أو فرنسا أو مصر لوجود أجهزه إشعاعية متطورة وبالفعل خاطبوا مستشفيات متخصصة فى اسبانيا وفرنسا لقربها جغرافيا من الجزائر ولكن لم يصلهم أى رد، حتى تواصلوا مع إدارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر عن طريق أحد الأصدقاء المصريين الذين رحبوا بهم وحددوا لنا موعد سريع الحضور وإجراء الكشوفات والبدء فى العلاج.

ويضيف خالد حجمان والد الطفل "معاذ" لـ"اليوم السابع":- "بالفعل وصلنا للمستشفى برفقة زوجتى ونجلى المريض بعد أن قطعنا مسافة تتعدى 3500 كيلو متر، ولم أكن أتخيل حجم الحفاوة والاستقبال الطيب من كل العاملين فى المستشفى، حتى أن مدير المستشفى استقبلنا بنفسه وأمر بتوفير كل الإمكانيات الطبية لعلاج إبنى وبشكل مكثف، كما خصصت إدارة المستشفى سكنا خاصا بالقرب من المستشفى لنا بشكل استثنائى نظرا لحضورنا من خارج مصر، والأطباء والعاملين بالمستشفى لم يكتفوا بتقديم العلاج بل أهدوا إبنى ألعاب وهدايا رائعة وشاركوه الرسم والتلوين خلال جلسات تلقى العلاج"، ووجه والد الطفل معاذ الشكر لإدارة المستشفى ولكل المصريين على حفاوتهم وحسن استقبالهم ومحبتهم حتى وصل ابنهم لمرحلة الشفاء.

ويجرى حالياً العمل على قدم وساق لإنهاء التجهيزات والفرش لمبنى المرحلة الثالثة الذى تم إنشاؤه بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، والذى يحتاج للكثير من أهل الخير خلال الفترة المقبلة، حيث أن مبنى المرحلة الثالثة مبنى على مساحة 27 ألف متر، قائلاً أنه بفضل الله ودعم أهل الخير استلمت إدارة المستشفى مبنى المرحلة الثالثة، ويجرى خلال تلك الفترة تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وذلك لتكتمل المنظومة الطبية المجانية داخل المستشفى لخدمة جميع مرضى السرطان بالمجان تماماً بمختلف أعمارهم، مضيفاً أن المبنى يتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن يضم أكبر قسم لعلاج أورام الأطفال.



طفل جزائري متعافى من ورم بالمخ يهدى مستشفي سرطان الأقصر بورتريه (1)