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صور.. شريف أسعد وآية عبد الرحمن يقدمان نصائح لشباب الكتاب فى "آداب الإسكندرية"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:49 م
صور.. شريف أسعد وآية عبد الرحمن يقدمان نصائح لشباب الكتاب فى "آداب الإسكندرية" جانب من الندوة
الإسكندرية – أسماء على بدر

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"المثابرة.. والاستفادة من تجارب الآخرين.. والحرص على المصداقية".. كانت تلك على رأس النصائح التي وجهها اليوم الكاتب الساخر شريف أسعد والإعلامية بقناة إكسترا نيوز آية عبد الرحمن شاهين.

حضر الندوة رئيسة قسم اللغات الشرقية الدكتورة سميرة عاشور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسمي الإعلام والمكتبات وطلبة من جميع الأقسام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتم طرح العديد من التساؤلات عن المذيعة المحجبة ومصداقية الأخبار.

وذكرت "آية" وهي عضو الهيئة المعاونة بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة: تدربت في ماسبيرو بالإذاعة وفي عدة قنوات، وتقدمت للعمل بإحدى المحطات المملوكة لرجل أعمال فرفضت مديرة المحطة بسبب حظر لعمل المحجبات كمذيعات فرضه صاحب القناة،ورفضت العمل في قناة دينية حتى لا يتم حصري في هذا المجال، واقتحمت العمل كمذيعة أخبار في الحدث ثم النهار وحاليا في اكسترا نيوز، وانتابتني الدهشة حين أرسل لي صاحب للقناة التي رفضتني بتحياته مؤخرا مع نفس المديرة السابقة.

وأكد شريف أسعد على الفصل بين الرأي والمبدأ والوقائع، وضرورة النظر للصورة بالكامل وليس لجزئية دون غيرها والتأكد من أن لكل إنسان موهبة يمكنه اختبارها بعرضها على خبراء وجمهور عام للتقييم.

وأضاف: تعرضت في مقتبل حياتي لصعوبات حيث تم إلقاء ما كتبته على الأرض وتمالكت نفسي وجمّعت أوراقي طالبا معرفة العيوب وعدت أصوب العيوب، لكن الموقف تكرر ثانية بكل تفاصيله.

وأكد أن الفترة السابقة كانت غير جيدة إعلاميا بسبب السهر حتى الخامسة فجرًا في جدل شخصي، أو حديث عن العفاريت والبط، وما شابه من أمور لا تفيد.

وأوضحت الدكتورة سحر شريف أن الكلية توفر ورش كتابة مجانية للموهوبين، مطالبة الضيفين بتكرار الندوة قريبا في ظل كثافة أسئلة الطلبة، مشيدة بحرصهما لى الحضور في الموعد في أعقاب رحلة عمل شاقة في بني سويف مباشرة.

وشدد د. أحمد فؤاد منسق الندوة على التأكيد بأن التعبير عن الرأي مكفول ويتم تطبيقه وضرب أمثلة بالحوار الساخن بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة حول طبيعة الإصلاح وشروطه.

واستضافة أصوات مستقلة في البرامج الحوارية مثل الدكتور أسامة غزالي حرب، و الدكتور محمد غنيم، والدكتور عبد الحليم قنديل.

عقدت الندوة في تمام الحادية عشر برعاية رئيس جامعة الإسكندرية د عصام الكردي، وإشراف نائب رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين رمضان ، ونظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة وكيلة الكلية الدكتورة سحر الشريف.

 

جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة

 

جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (4)
جانب من الندوة

 

جانب من الندوة (5)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (6)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (7)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (8)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (9)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (10)
جانب من الندوة 

جامعة الإسكندرية

الإسكندرية

الكاتب شريف أسعد

الإعلامية آية عبد الرحمن شاهين

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