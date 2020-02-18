صحة شمال سيناء: تطعيم 47124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، الانتهاء من تطعيم 47124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بعموم انحاء المحافظة، حيث قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم 47124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة بلغت 85.45% من إجمالي المستهدف.

وأضاف شوكة أنه تم تطعيم 23898 طفلا بالعريش، و16428 ببئر العبد و3928 بالشيخ زويد و255 برفح و1656 بالحسنة و959 بنخل.

من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأضاف أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، مؤكدًا أن الحملة تستهدف 55147 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات، واضاف محسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال مستمرة حتى الاربعاء 2020/2/19 بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، أنه شهد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال.

وقام شوكه بمتابعة العمل بنقاط التطعيم بمركز رعاية وسط مدينة العريش، يرافقه خالد العقدة مشرف وزارة الصحة، ومحسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة.

وأعلن مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ان المستهدف من التطعيم 55146 طفل على مستوى المحافظة، وان الفرق العاملة بالحملة 425 فريق واضاف ان التطعيم أمن ومجاني وان الحملة تستهدف الاطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين.

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي إن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات في الفترة من 2/16 وحتى 2020/2/19 مشيرًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، كما وجه الدكتور محمد فايز أنيس وكيل مديرية الصحة، اثناء زيارته لمركز حضري المساعيد بعمل تقرير يومي خلال فترة الحملة ومتابعة فرق التطعيم .

وأكد أن الحملة تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم تدريب جميع الفرق الطبية عليها، لافتا لتوافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة.

وجاء فى بيان صحة شمال سيناء انه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.