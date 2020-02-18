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صحة بورسعيد: نستهدف 109 آلاف طفل فى حملة تطيعم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:00 ص
صحة بورسعيد: نستهدف 109 آلاف طفل فى حملة تطيعم ضد شلل الأطفال تطعيم الأطفال- أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف 109 ألف طفل بالمحافظة،  من خلال 350 فرقة طبية من بينهم 100 فرقة بالقطاع الريفى و250 بالمناطق السكنية بـ "الحضر " فضلا عن الفرق الثابتة بالوحدات الصحية.

وأوضح وكيل صحة بورسعيد فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن كافة مكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وفق خطة عمل محددة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

 قال أبوهاشم أن الفرق الطبية تم تدريبها لمواكبة الخطة الزمنية التى تتلائم تماما مع الحملة القومية التى تستهدف الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات وعلى مدار 4 أيام تنتهى يوم الأربعاء الموافق 19 /2/2020 .

وأضاف أن الحملة القومية تعمل تحت إشراف الدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائى، ودكتورة راندا عدس مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتور محمد نصر جودة مدير إدارة الوبائيات والترصد، ودكتورة فاطمة زرمبة مسئول الأمراض المشتركة إلى جانب جميع اعضاء الفريق الوقائى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

وفى سياق آخر أكد الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الاشتباه فى إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا عارى تماما من الصحة، ولا يتخط كونه إشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة وتعطيل الصالح العام.

وأوضح لـ"اليوم السابع": "المديرية تتعامل بشفافية مطلقة بالإعلان عن أية حالة اشتباه يتم رصدها من قبل الأجهزة المعنية ليتأكد الجميع من صدق المعلومة الموثوق بها من خلال مصادرها ومن ثم نحن لا نبغى سوى نشر الحقيقة حفاظا على آمن وسلامة المواطنين".

وأكد أن بورسعيد وموانيها ومنافذها الجمركية آمنة تماما من فيروس "كورونا"، فضلا أننا لدينا طاقم من أطباء وهيئات التمريض تم تأهيلهم للتعامل مع الحالات المشتبهة بجانب التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بتوفير سيارات ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه فيها فورا إلى مستشفى الصدر والحميات للتعامل معهم من خلال طاقم الاطباء المؤهلين بجانب التنسيق مع أطباء الحجر الصحى بالموانئ البحرية

 


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