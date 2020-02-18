صحة أسوان توقع الكشف المجانى على 1476 مواطنا بنصر النوبة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الأمال التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت القافلة لمدة يومين، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

أكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بأسوان، أن أعمال القوافل أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على 1476 مواطن، بالإضافة لإجراء عدد من اافحص والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 362 سيدة بالمكان، مشيرا إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.

وفى سياق آخر، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الثلاثاء، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أسفرت نتائجها عن اليومين الأول والثانى للحملة داخل محافظة أسوان عن تطعيم 230 ألفا و38 طفلاً بنسبة 91 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة، وهم 252 ألفا و363 طفلاً، من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف مدير الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم الأول والثانى من الحملة داخل مدينة ومركز أسوان بلغ 66 ألفاً و972 طفلاً من إجمالى 74 ألفاً و916 طفلاً، وفى مركز دراو تم تطعيم 21 ألفاً و35 طفلاً من إجمالى 21 ألفا و502 طفلاً، وفى مركز كوم أمبو تم تطعيم 61 ألفا و790 طفلاً من إجمالى 68 ألفا و707 طفلاً، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 13 ألفاً و315 طفلاً من إجمالى 14 ألفا و770 طفلاً، وفى مركز إدفو تم تطعيم 66 ألفا و971 طفلاً من إجمالى 72 ألفا 468 طفلاً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة القومية، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، وتستمر الحملة القومية خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام بالمجان.