"سلوكنا بيتغير.. اتحضر للأخضر".. مبادرة ببورسعيد لرفع الوعى البيئى.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

نظمت مبادرة "سلوكنا بيتغير.. اتحضر للأخضر"، بمحافظة بورسعيد، عدد من الندوات البيئية لرفع الوعى البيئى لدى المواطن البورسعيدى بمركز إعلام بورسعيد ومدرسة نبوية الجابرى الإعدادية بنات ودار الهداية بمدينة بورفؤاد تحت عنوان "التشجير - الحفاظ على البيئة - مكافحة التدخين والإدمان" والتى استهدفت الأطفال والشباب والسيدات والرجال، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ونظمت المبادرة ورشتين عمل للأطفال بدار الهداية ببورفؤاد ونادى طفل العرب والتى تضمنت أعمال الرسم والتلوين وعمل مسابقة للأطفال وتقديم الهدايا لهم، وتنفيذ زياراتين بيئية لمحمية أشتوم الجميل ومصنع التدوير غرب بورسعيد والتى استهدفت طلائع الشباب والرياضة والأطفال ذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وإدارة البيئة بحى الزهور ومديرية الزراعة وجمعية أصدقاء البيئة وجارى استكمال فعاليات المبادرة.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد التقى بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق بمقر الوزارة، وبحضور قيادات من الجانبين حيث تم استعراض خطوات العمل التنفيذى فى مشروعات الإسكان القائمة بالمحافظة، التى عرضها المحافظ ووجهة النظر، حول تخطى بعض العقبات الفنية التى تظهر أثناء التنفيذ .

كما عرض محافظ بورسعيد الخطط والمشاريع المستقبلية، بمختلف المجالات بما تمثله بورسعيد من أهمية، كقاطرة للاقتصاد القومى المصري، وتضمن اللقاء سبل الحفاظ على التراث المعمارى والمبانى التراثية ببورسعيد، والتى تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية فى عدد المبانى التراثية القائمة بها.

وأبدى وزير الإسكان ترحيبه بالمساهمة فى دعم المشروعات العمرانية ومشروعات البنية التحتية، التى تحافظ على ما وصلت إليه بورسعيد من مستوى متميز بين المحافظات إلى جانب دعم خطط المحافظة، للاحتفاظ بعدم وجود عشوائيات بها، كما تم مناقشة دفع العمل فى مشروعات المرافق العام والخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المرحلة الثالثة منه والجارى العمل بها.



سلوكنا بيتغير.. اتحضر للأخضر..مبادرة ببورسعيد لرفع الوعى البيئى



سلوكنا بيتغير.. اتحضر للأخضر..مبادرة ببورسعيد لرفع الوعى البيئى



سلوكنا بيتغير.. اتحضر للأخضر..مبادرة ببورسعيد لرفع الوعى البيئى



سلوكنا بيتغير.. اتحضر للأخضر..مبادرة ببورسعيد لرفع الوعى البيئى