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سقوط ربة منزل بحوزتها عملات أثرية حصلت عليها من طليقها بالسلام

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:23 م
سقوط ربة منزل بحوزتها عملات أثرية حصلت عليها من طليقها بالسلام متهمة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على ربة منزل بحوزتها كمية كبيرة من العملات الأثرية حصلت عليها من طليقها بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة تأمین الطرق والمنافذ والمعینین كمین بلبیس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "إ.ا" ، 33 سنة، ربة منزل اثناء استقلالھا إحدى السیارات المیكروباص " أجرة " وبحوزتھا 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتھا ـ إغریقیة ) ، 18 عملات معدنیة (یشتبھ في أثریتھا ـ إسلامیة )، 10  عملة معدنیة (یشتبھ في أثریتھا ـ عثمانیة )، 10  عملة معدنیة (یشتبھ في أثریتھا ـ فرنسیة ) ،10  عملة معدنیة (یشتبھ في أثریتھا ـ العصر المالكي)، عملات معدنیة (یشتبھ في أثریتھا ـ العصر الروماني).

 

وبمناقشتھا عن مصدر العملات المضبوطة بحوزتھا، اعترفت بتحصلھا علیھا من طلیقھا عقب انفصالھما وأنھا كانت في سبیلھا للتصرف فیھا بالبیع بمنطقة الحسین ـ دائرة قسم شرطة الجمالیة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،  وتولت النیابة العامة التحقیق.

 

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل ضبط بحوزته 1800 قرص مخدر بالسلام قبل بيعها على عملائه والاتجار بها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث قسم السلام ثاني، بقيادة الرائد محمد السيسي رئيس المباحث، من ضبط "خ. م"، 31 سنة، عاطل والسابق اتھامھ في  4 قضایا أخرھم 1964 لسنة 2015م السلام ثان " مخدرات "  وبحوزتھ  1800 قرص مخدر، ھاتف محمول.

 

وبمواجھته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة ، والھاتف المحمول للاتصال بعملائھ، و تحرر عن ذلك المحضر  اللازم ،  وتولت النیابة العامة التحقیق.


حيازة عملات اثرية

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