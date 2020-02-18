سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تحذر دول الناتو من استخدام تكنولوجيا "هواوى"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 ص
رئيسة مجلس النواب الأمريكى تحذر دول الناتو من استخدام تكنولوجيا "هواوى" بيلوسي،
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن دول حلفاء الناتو، عليهم عدم السماح لشركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" بالتعامل مع شبكات المحمول، محذرة من أنه يمثل تهديدًا خطيرًا.

ونقل موقع "ذا هيل" عن بيلوسي ، إن السماح لشركة "هواوي" الصينية بالدخول إلى الشبكات الأوروبية للجيل الخامس يعادل السماح لأجهزة الشرطة في البلاد، وشرطة الدولة الصينية، بالدخول إلى أعماق الدولة.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاولت جمع الحلفاء لوقف الشركة الصينية من الدخول إلى شبكات المحمول الخاصة بهذه الدول محذرة إياهم إن مثل هذه الشبكات ستسمح للحكومة الصينية بالدخول إلى بياناتهم وهو الاتهام الذي نفته شركة هواوي، إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستسمح لهواوي ببناء جزء من شبكة الجيل الخامس ما دفع العديد من النواب الجمهوريين لتقديم قرار يدين الإجراء البريطاني إلى المجلس.

وقال النواب الأمريكيين - في خطاب مشترك - "إن معدات شبكة هواوي سم سيسمح بالوصول إلى أي معلومة داخل شبكة الجيل الخامس وسينتج عنها أن بيانات الشبكة ستكون في أيدي قيادات الحزب الشيوعي في بكين".

وكذبت الصين، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، التى اعتبرت فيها أن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة التكنولوجيا الصينية (هواوي) تشكل تهديدا للديمقراطية، جاء ذلك فى مداخلة لنائبة وزير الخارجية الصينى السابقة فو يينج تعقيبا على كلمة رئيسة مجلس النواب الأمريكى فى مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قالت "تحاول الصين تصدير ديكتاتوريتها الرقمية من خلال شركة الاتصالات العملاقة "هواوى" لتنفيذ الانتقام الاقتصادى وتهديد الدول التى لم تعتمد تكنولوجيتها، ما يستدعى من مختلف الدول الابتعاد عن "هواوى" عند بناء شبكات الجيل الخامس".
 
وأضافت يينج، وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم - أن الصين أدخلت مختلف التقنيات الغربية منذ الإصلاح والانفتاح قبل نحو 40 عاما، وأن النظام السياسى الصينى لم يتأثر بهذه التكنولوجيا.
 
وأوضحت، أن التكنولوجيا مجرد أداة، وأنه منذ بدأت الصين الإصلاح والانفتاح وأدخلت العديد من التقنيات الغربية، نشطت شركات عالمية مثل Microsoft وIBM وAmazon فى الصين، مشيرة إلى أنه منذ أن بدأت الصين فى بناء شبكة المعلومات، فإن كل التقنيات بما فى ذلك الجيل الأول والثانى والثالث والرابع جاءت من الدول الغربية المتقدمة، ولم يتعرض النظام السياسى فى الصين للتهديد من هذه التقنيات.
 

البرلمان الامريكى

نانس بيلوسى

الناتو

الجيل الخامس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيلوسى تتحدث عن اللحظة التى قررت فيها تمزيق خطاب ترامب

الأحد، 16 فبراير 2020 01:43 م

مع اقتراب الجولة التمهيدية.. كيف أصبح شكل المنافسة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟.. الانقسام يهدد الديمقراطيين قبل انطلاق المعترك الرئاسى.. «مسكنات» بيلوسى لم تؤت ثمارها.. وحملة عزل ترامب تثير الانشقاقات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:30 م

"ترامب" و"بيلوسى".. علاقة القط والفأر في الولايات المتحدة .. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:27 ص

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. ترامب ينتصر على نانسى بيلوسى فى قضية العزل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

العائدون من ووهان الصينية يرون قصص الخوف والرعب من الفيروس القاتل

العائدون من ووهان الصينية يرون قصص الخوف والرعب من الفيروس القاتل

مفتى الجمهورية: تهذيب الأشجار على شكل إنسان أو حيوان جائز شرعا

مفتى الجمهورية: تهذيب الأشجار على شكل إنسان أو حيوان جائز شرعا

تحركات أوروبية لحظر نشاط الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز

تحركات أوروبية لحظر نشاط الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

الصحف المصرية: المصريون يربحون الجولة الأولى مع كورونا.. "القومى للبحوث" صائد الفيروسات..السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. ومصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بمؤشر خطوط الملاحة المنتظمة

الصحف المصرية: المصريون يربحون الجولة الأولى مع كورونا.. "القومى للبحوث" صائد الفيروسات..السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. ومصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بمؤشر خطوط الملاحة المنتظمة

الزراعة: مصر بالمركز الأول عالميا فى تصدير الموالح بـ1.8 مليون طن

الزراعة: مصر بالمركز الأول عالميا فى تصدير الموالح بـ1.8 مليون طن

عائد من الصين: تواصل السفارة مع المصريين فى ووهان كان إحياءً للجسد البالى

عائد من الصين: تواصل السفارة مع المصريين فى ووهان كان إحياءً للجسد البالى

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

حمو بيكا: "لو منعونا من الشارع.. مش هيقدروا يمنعوا السميعة ".. فيديو

حمو بيكا: "لو منعونا من الشارع.. مش هيقدروا يمنعوا السميعة ".. فيديو

كلام ستات.. "هالة" طفلة فيلم "الحفيد" فى أحدث ظهور: كنت بغير على حسين فهمى

كلام ستات.. "هالة" طفلة فيلم "الحفيد" فى أحدث ظهور: كنت بغير على حسين فهمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة