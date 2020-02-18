دار الإفتاء: يجوز استخدام "اللبن" فى وصفات تفتيح البشرة.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

"هل استعمال اللبن فى وصفات لعمل مساكات للوجه والشعر حرام ؟".. سؤال ورد اليوم الثلاثاء، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .

وقال عبد السميع :"ليس فيه حرمة إذا لم يكن فيه إهانة أو إهدار للمال، بمعنى إننا نشترى اللبن ونضعه فى مساحيق معينة لتفتيح البشرة أو لتغيير لون الوجه أو إزالة الهالات السوداء كل هذا جائز طالما ليس فيه إهدار للمال فلا نشترى اللبن ونسكبه مثلا أو إهانة للبن لأننا أمرنا بإكرام الطعام وعدم إهدار المال فلو توفر هذا يكون هذا جائز ولا شيء فيه".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه: "ما هى الزينة التى لا حرج فى أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟"، حيث قالت:"هى الزينة الظاهرة التى نص الله تعالى عليها فى قوله سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقد فسرها جمهور الصحابة رضى الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، بثا مباشرًا بشكل دورى تجيب خلال على مباشرة على أسئلة المتابعين التى ترد إليها ، وذلك من خلال أمناء الفتوى لديها مثل الشيخ محمود شلبى ، ومحمد عبد السميع، وأحمد وسام، ومحمد وسام ، أحمد ممدوح"، كما تنشر عبر صفحتها الرسمية مقاطع فيديو مختارة لأبرز الفتاوى الواردة خلال البث المباشر.