تسمم 4 أطفال عقب تناولهن وجبة فاسدة بمنزلهمن فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 4 أطفال من أسرة واحدة مصابات بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول وجبة طعام فاسدة بالمنزل، وتم حجزهن داخل قسم الاستقبال لتلقى العلاج والحالة العامة للجميع مستقرة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا يفيد بوصول 4 أطفال من أسرة واحدة مصابات بحالة تسمم عقب تناول الأطفال جميعا وجبة غذائية منزلية فاسدة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بوصول الطفله أيه ش ز 9 سنوات والطفلة ندى ش ز 8 سنوات والطفلة جنا ش ز 6 سنوات والطفلة هنا ش ز 3 سنوات ويقيمون بشارع الجمهورية دائرة القسم إلى مستشفى سوهاج العام مصابات "بحالة إعياء وقيئ مستمر" ادعاء تناول طعام فاسد وتم حجزهن بالمستشفى.

بسؤال والدتهن المدعوة أسماء ف ا ع 29 سنة ربة منزل - وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة بناتها المذكورات، عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة عقب ورود التقرير الطبية اللازمة حول إصابة الأطفال الأربعة.

يذكر أن قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، شهدت إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهن وجبة طعام فاسد، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى العام بطنطا لعمل الإسعافات اللازمة وتلقى العلاج.

لقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورد إشارة لشرطة النجدة بإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائى، انتقلت قوة من المركز لمكان البلاغ، وتبين تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة تناولوا وجبة طعام فاسد، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوى بطنطا لإسعافهم وتلقى العلاج.