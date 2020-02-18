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تجديد حبس سائق قتل زميله بسبب أولوية التحميل فى مصر القديمة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:49 م
تجديد حبس سائق قتل زميله بسبب أولوية التحميل فى مصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما بسبب أولوية التحميل بمنطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة. 
 
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة ، نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل بعد طعنه بسلاح أبيض، وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات ، كما استعدت زملاء المتهم والمجنى عليه من السائقين لسؤالهم حول الواقعة. 
 
وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة دار السلام، عن تلقيه بلاغا من " ش. ع" 40 سنة، موظف باكتشافه كسر باب الشقة وسرقة شاشة LCD 32 بوصة واسطوانة غاز من داخلھا، ولم یتھم أو یشتبه أحد فى ارتكاب الواقعة، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 1857 لسنة 2020م جنح القسم.
 
وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة، وتفعیل منظومة تسجیل الدراجات البخاریة الغیر مرخصة، أمكن تحدید الدراجة البخاریة " توك توك " المستخدم في ارتكاب الواقعة، ویحمل أرقام 397 دار السلام و باستدعاء قائده  ف م ، 65 سنة، سائق توك توك  قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وبحوزته المسروقات، وتوصیله لمنطقة المدق .
 
وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. م" 34 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى 5 قضایا أخرھم 4689 لسنة 2018م دار السلام مخدرات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة.
 
 

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