سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد إعلان حمو بيكا إصابته بكرون.. ماهو المرض وأسباب الإصابة؟

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:10 ص
بعد إعلان حمو بيكا إصابته بكرون.. ماهو المرض وأسباب الإصابة؟ المطرب الشعبى حمو بيكا
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أثار المطرب الشعبى حمو بيكا جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب مرضه وإصابته بمشاكل عديدة في الأمعاء وصرح أنه اكتشف أخيرا سبب آلامه وأنه يعانى من مرض "كرون"، وهوعبارة عن مرض التهاب الأمعاء يسبب ألم شديد في الجهاز الهضمى يصاحبه اضطرابات والشعور بالتعب الشديد.
 
يوضح "اليوم السابع " فى التقريرالتالى ما هو مرض كرون الذى أصيب المطرب الشعبى حمو بيكا، وذلك وفقا لما ذكره موقع crohnscolitisfoundation : 
 
داء كرون هو مرض يصيب الأمعاء الدقيقة والقولون ويسبب ألم شديد في البطن ومن أبرز أعراضه :
 

أعراض داء كرون

1: ألم شديد في البطن والشعور بالتعب والارهاق الشديد.
2: إسهال شديد ومستمر.
3: ارتفاع شديد في درجة الحرارة.
4: ظهور دم في البراز.
5: ظهور تقرحات في الفم.
6: فقدان شديد في الشهية وانقاص الوزن.
7: قد تظهر بعض العلامات على الجلد ومنها الالتهابات الشديدة .
8: التهابات شديدة في القناة الصفراوية والكبد.
 
ولا يوجد سبب محدد  للإصابة بمرض كرون ولكن هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة به وهى :
 

عوامل تزيد من خطر الاصابة بداء كرون

 

1: العوامل الوراثية تزيد من خطر الإصابة بداء كرون، أي إصابة أحد أفراد الاسرة بداء كرون مما ينتقل للأبناء 
2: التدخين، يعتبرالتدخين من أبرز العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بداء كرون.
3: وجود خلل في الجهاز المناعى يعرضك للإصابة بداء كرون.
4: أثبتت بعض الدراسات أن أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة لداء كرون.
5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تعرضك للإصابة بداء كرون الذى يصيب الجهاز الهضمى.
 
 
في حالة إهمال علاج داء كرون يسبب ذلك مضاعفات شديدة على الصحة ومنها

مضاعفات مرض كرون

1: يسبب انسداد في الأمعاء.
2: ظهور القرح والالتهابات الشديدة في المعدة.
3:الإصابة بالناسور.
4:شق شرجى.
5:في بعض الحالات قد يسبب سرطان القولون.
 
لذلك ينصح بزيارة الطبيب فورا عند حدوث أي من الأعراض السابقة لتشخيص الحالة وعلاجها قبل حدوث أي مضاعفات خطيرة تؤثرعلى الصحة.
 
 
 

حمو بيكا

مرض كرون

داء كرون

المطرب الشعبى

اصابة المطرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة