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اعراض مرض كرون الشائعة منها فقدان الوزن

السبت، 08 فبراير 2020 03:00 ص
اعراض مرض كرون الشائعة منها فقدان الوزن مرض كرون
كتبت فاطمة خليل

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مرض كرون من الأمراض المزمنة التى تصاب فيها الأمعاء بالتهاب وتقرحات، ومرض كرون هو جزء من مجموعة من الأمراض المعروفة باسم مرض التهاب الأمعاء، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض مرض كرون وكل المعلومات اللازمة عن هذا المرض، وفقاً للموقع الأمريكي "كلايفند كلينيك"، ويؤثر مرض كرون بشكل شائع على الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي جزء من الأمعاء الغليظة أو الصغيرة أو المعدة أو المريء أو حتى الفم.

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مرض كرون 

اعراض مرض كرون
 

اعراض مرض كرون عديدة، حيث يمر مرضى كرون بفترات من الأعراض الشديدة تليها فترات بدون أعراض ويمكن أن تستمر لأسابيع أو سنوات وتعتمد أعراض مرض كرون على مكان حدوث المرض في الأمعاء ومدى شدته. وتشمل أعراض مرض كورون:

-الإسهال المزمن.

-نزيف المستقيم.

-فقدان الوزن.

-الحمى.

-الألم في البطن (غالبًا على الجانب الأيمن من أسفل البطن).

-شعور بكتلة أو امتلاء أسفل يمين البطن.

-تأخر النمو.

اعراض مرض كرون 4
اعراض مرض كرون 

اعراض مرض كرون ومضاعفاته
 

يمكن أن تظهر أعراض أخرى، وهذا يتوقف على مضاعفات المرض، على سبيل المثال، قد يصاب الشخص المصاب بالناسور في منطقة المستقيم بألم حول المستقيم وتشمل المضاعفات الأخرى لمرض كرون ما يلي:

-التهاب المفاصل.

-حصوات الكلى.

-حصوات المرارة.

-التهاب وتورم العينين والفم.

-طفح جلدي أو قرح.

-مرض الكبد.

اعراض مرض كرون 4
 مرض كرون 

اسباب مرض كورون
 

سبب مرض كرون غير معروف، ويعتقد أن العديد من العوامل تسبب استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي في الجهاز الهضمي.

علم الوراثة (الوراثة) يلعب دور في الإصابة بالمرض.

المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من 3 إلى 20 مرة أكثر من غيرهم.

أنواع مرض كرون
 

هناك 5 أنواع من مرض كرون، تختلف وفقًا للجزء من الجهاز الهضمي الذي يصيبها، وفقاً لموقع "Medical news today".

التهاب الأمعاء والقولون

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض كرون، وهو يصيب الأمعاء الغليظة ونهاية الأمعاء الدقيقة.

غالبًا ما تشمل الأعراض الألم أو التشنج في المنطقة اليمنى الوسطى أو السفلى من البطن، وغالبًا ما يصاحب هذا الألم الإسهال وفقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر.

التهاب الأمعاء الدقيقة

هذا النوع من مرض كرون يسبب التهاباً في الدقاق، وهو أضيق قسم من الأمعاء الدقيقة قد يصاب بعض الأشخاص بمضاعفات، مثل الناسور أو الخراجات في أسفل يمين البطن.

التهاب القولون "كرون"

التهاب القولون في كرون، والذي قد يشير إليه الأطباء أيضًا باسم التهاب القولون الحبيبي، يؤثر فقط على الأمعاء الغليظة أو القولون.

مرض كرون المعدي

تصبح المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ملتهبتين بشدة نتيجة لهذا النوع من مرض كرون.

التهاب الصائم

يؤثر هذا النوع الأقل شيوعًا من مرض كرون على النصف العلوي من الأمعاء الدقيقة، ويسمى الصائم.

الأعراض عادة ما تشمل الإسهال والتشنج في المعدة أو الانزعاج بعد تناول الطعام، في الحالات الشديدة، قد تتشكل الناسور أيضًا.

 


اعراض مرض كرون

مرض كرون

اعراض كرون

اعراض التهاب الامعاء

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