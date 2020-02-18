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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى نائب بابا الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:35 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى نائب بابا الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية بطريرك الكاثوليك ونائب بابا الفاتيكان
كتبت سارة علام

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التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم الثلاثاء، الكاردينال أنجلو دى دوناتيس نائب بابا الفاتيكان لشئون إيبراشية روما، وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر: أن البطريرك والكاردينال تبادلا الحوار حول كنائس الأقباط الكاثوليك بروما، وبحثا سبل التعاون بين إيبراشية روما وبطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، فى مقر إيبراشية روما بالعاصمة الإيطالية.

فيما تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتنصيب الأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص المنتخب على كرسى ايبراشيته فى صلوات قداس يرأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك فى الـ27 من فبراير الجارى.

كان سينودس الأقباط الكاثوليك قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص - كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.

وعن منهجه فى خدمة الايبارشية أوضح جودة:" إيبارشية جديدة فى مكان جديد يدعونى إلى التفكير فى معنى التجديد فى الخدمة الرعوية والسعى إلى الرسالة بروح جديدة مضيفا أن رسالتى الأساسية هى رسالة الإنجيل الذى هو البشرى السارة لكل إنسان وهذا يتطلب التركيز على التكوين الروحي للإنسان وتنمية الرجاء فى عالم مليء بالتحديات لأن التكوين الحقيقى الذى يركز على الإنسان بكل جوانبه يقود إلى تحقيق كرامة الشخص ومن ثم العمق الروحى فى الثمر والرسالة وفى هذا نستمد طاقتنا من حياة الصلاة والتأمل ، بنعمة الله ستكون رسالتى حمل البشرى المفرحة لكل شخص .

واعتبر الأنبا بشارة جودة إن دور المطران هو أن يكون أباً للجميع، أب للكهنة إخوته وشركائه فى الخدمة، وبالتأكيد لايبارشية المنيا حضور قوى فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية بكهنتها وراهباتها ومؤسساتها الاجتماعية والروحية وقد خدم بها مطارنة أجلاء منهم الكاردينال الانبا انطونيوس نجيب وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق ونيافة الأنبا بطرس فهيم وربما هذا ما يزيد من قوة المسئولية ويدعونى إلى استكمال المسيرة بثبات، كذلك على المطران ان يكون اباً للعلمانيين المعاونين فى الخدمات والانشطة حيث دعاهم المجمع الفاتيكانى الثانى إلى القيام بدعوتهم ورسالتهم فى خدمة الكنيسة وكل واحد حسب طاقته لاننا جميعاً واحد فى المسيح.


بطريرك الكاثوليك

نائب بابا الفاتيكان

الانبا إبراهيم إسحق

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