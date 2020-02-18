بدء محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين فى إيران مارس المقبل

ستبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين فى إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال فى الثالث مارس فى طهران، حسبما أعلن الثلاثاء محاميهما لوكالة فرانس برس وتلاحق الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه فى إيران بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسى الإيرانى و"التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، وتلك التهمة الأخيرة هى الوحيدة الموجهة لرفيقها مارشال، وقال المحامى سعيد دهقان فى اتصال مع فرانس برس إن "موعد المحاكمة حدد أمس فى 13 اسفند (فى التقويم الفارسى الموافق فى 03 مارس) فى الساعة التاسعة صباحا".

ويفترض أن تجرى المحاكمة أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية فى طهران، وبعدما أكد اطلاعه على "القرار الاتهامي" الخاص بالباحثين، نفى دهقان أن يكونا قد خضعا للمحاكمة وأدينا كما كان أكد فى وقت سابق الثلاثاء المتحدث باسم السلطة القضائية فى إيران غلام حسين اسماعيلي.

وكان إسماعيلى صرح فى مؤتمر صحفى أن عادلخاه ومارشال "حوكما بحضور محاميهما وأدينا وينفذان حاليا عقوبتهما"، بدون أن يضيف المزيد من التفاصيل حول الحكم المفترض ضد الباحثين فى مركز الأبحاث الدولية فى معهد الدراسات السياسية فى باريس.

وتستهدف إيران مواطنيها من مزدوجى الجنسية بالاعتقال عبر اتهامهم بالتجسس والمساس بالأمن القومى للضغط على الدول الغربية فى الملفات السياسية.

ولا تراعى المحاكمات فى إيران حقوق المتهمين الذين لا يتمتعون بحقوقهم فى الدفاع عن أنفسهم.