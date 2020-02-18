الموافقة على إشهار جمعية مستقبل أطفالنا لرعاية ذوى الاحتياجات بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

قرر الدكتور حاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن بالبحيرة إشهار جمعية مستقبل أطفالنا بمدينة دمنهور وذلك طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك برقم 2395 اعتبارا من اول شهر يناير لعام 2020

وتضمن هذا القرار كما ورد فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 40 الصادر فى 18فبراير 2020 أنشطة الجمعية وهى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قرر وكيل وزارة التضامن بالبحيرة تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الاسلامية بقرية النخلة البحرية التابعة لمركز ابو حمص، وتضمن القرار إضافة انشطة جديدة للجمعية ومنها إيواء مؤسسات إيواء لجميع الأعمار والفئات واقامة دور للمسنين والقيام بالأنشطة الثقافية والتوعية للدفاع عن حقوقهم.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعى، حرصًا من الطرفين على إدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساو ومتكافئ له كافة الحقوق فى التدريب والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأعلن الطرفان عن مبادرة " تحديات الابتكار لذوى الإعاقة التى ستكشف من خلال فكرة الابتكار التشاركى حلولًا للتغلب على معوقات توظيف الأشخاص ذو الإعاقة وسوف تحظى الأفكار الرابحة بالمساعدة والتوجيه من خلال حاضنات الأفكار وفرص التمويل أو من خلال ربطها بعملاء جدد أو شراكات جديدة، لإنشاء شركات ناشئة مستدامة تعمل ولأول مرة على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، أن هذه المبادرة ستتيح فرصًا أكبر لوزارة التضامن الاجتماعى وشركاءها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعرف على العوامل التى تحول دون احجام ذوى الإعاقة على فرص العمل من جهة أو عدم قبولهم من جانب أصحاب الاعمال من جهة أخرى وطبقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2018 وصلت نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر إلى 10.6% من تعداد السكان، وقد أتى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بحقوق متنوع ومتكاملة لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن هذه الحقوق وجوب تعيين نسبة 5% من القوة العاملة.

وقالت إليزابيث وايت مدير المركز الثقافى البريطانى فى مصر: "هدفنا هو خلق وظائف للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الاقتصاد الإبداعى والمشاريع المجتمعية، وأن هناك ما يقرب من مليار شخص حول العالم يواجهون تحديات بسبب الإعاقة ومن أولويات الحكومة البريطانية إيجاد حلول مبتكرة تتيح لهم فرصة حياة كريمة. وفى المجلس الثقافى البريطانى نريد أن نتشارك مع الجميع الدروس المستفادة من المشاريع التى تقودها نقودها فى أوروبا لتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة والمجتمعات المهمشة الأخرى.

وتتضمن مذكرة التفاهم أوجه التعاون المشترك من أجل تنفيذ أنشطة تستهدف تطوير قدرات ومهارات الأشخاص من ذوى الإعاقة ورفع كفاءتهم فى مجال إدارة المشروعات ذات المردود المجتمعى، من خلال سلسلة من ورش العمل والاجتماعات التى تهدف إلى التعرف على التحديات فى طريق تشغيل ذوى الإعاقة وذلك للمساهمة فى مزيد من الصناعات الإبداعية التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة على تذليل تلك التحديات.

كما أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها سارية لمدة ثلاث سنوات حيث قامت بالتوقيع عن وزارة التضامن الاجتماعى كطرف أول نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية وعن المجلس الثقافى البريطانى بمصر كطرف ثان اليزابيث وايت مديرة المجلس.

ويذكر أن هدف مبادرة تحديات الابتكار لذوى الإعاقة " التى أطلقها برنامج تنمية الاقتصاديات الإبداعية والشاملة التابع للمجلس الثقافى البريطانى بالتعاون مع برنامج فرصة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى " هو الشروع فى نموذجين مختارين لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشروعات الاقتصادية الإبداعية بحلول ديسمبر 2020 لهذا الغرض ومن المقرر أن تساهم وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الرعاية للمشروع وارسال دعوات رسمية إلى الشركاء العاملين فى منظومة تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومشاركة الأعضاء المنتسبين للوزارة مشاركة فعالة فى مختلف الاجتماعات وورش العمل التى سيتم تنظيمها.