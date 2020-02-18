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القبض على تشكيل عصابى مزقوا جسد موظف لسرقته بمدينة بدر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:09 م
القبض على تشكيل عصابى مزقوا جسد موظف لسرقته بمدينة بدر متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على تشكيل عصابى مزق جسد موظف لسرقته بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير، مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث  قطاع القاهرة الجديدة، مفادة تلقى قسم شرطة بدر إشارة من مستشفى بمدینة العبور / قلیوبیة باستقبالھا "ف.ز"، 33 سنة، موظف، ویعمل سائق بشركة توصیل ومقیم دائرة قسم عین شمس، مصاب بجروح قطعیة متفرقة بالیدین والذراعین ـ محولاً من المركز الطبي العالمي.
 
 
وبالانتقال وسؤال قرر بأنه أثناء تواجده بالسیارة ملكى رقم ھـ ج ھـ 586 ماركة ھیونداي إلنترا بمحطة وقود بجوار نادي الشمس بدائرة قسم شرطة النزھة استقبل طلب رحلة تابع للشركة وحضر إلیه شخصان " أدلى بأوصافھما التقریبیة " وطلبا منه توصیلھما للمركز الطبي العالمي، وأثناء سیرھم فوجئ بقیامھما بغلق طلب الرحلة، وھدده أحدھما بسلاح أبیض "كتر" وأجبراه على التوجه لطریق جنیفا أسفل الطریق الإقلیمي دائرة القسم في محاولة لسرقة السیارة كرھاً عنه، وحال مقاومته لھما تعدیا علیه بالضرب بذات السلاح محدثان إصابته المنوه عنھا واستولیا على ھاتفه المحمول، مبلغ 1000 جنیھ, ولاذا بالفرار.
 
وباستكمال مناقشة المجني علیه بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، قرر بأنه أثناء استقلال المتھمان السیارة صحبته طلب منه أحدھما تبادل أرقام الھواتف بدعوى الإستعانة به برحلات أخرى وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من محمد ع، 31 سنة، عامل والسابق اتھامه في 3 قضایا أخرھم 7055 لسنة 2018م الإسماعیلیة ثالث / الإسماعیلیة "مخدرات" والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 9475 لسنة 2015م السلام أول "ضرب" والمقضي فیھا بالحبس شھرین ،"م.ن.ع" ، 25 سنة، عاطل وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھمان أمكن ضبطھما وبمواجھتھما بالمعلومات والتحریات أیداھا، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه وأقرا بتخلصھما من السلاح الأبیض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطریق العام وتم بإرشادھما ضبط الھاتف المحمول المستولي علیه لدى عمیلھما "سيء النیة "ر.ا"، 35 سنة، سائق والسابق اتھامه في القضیة رقم 11392 لسنة 2011م السلام أول "شروع في قتل" والمطلوب التنفیذ علیه في ع 3 حكم حبس جزئي "سرقة تیار كھربائي، ضرب" بإجمالي حبس سنة وأسبوع وأضافا بإنفاقھما المبلغ المالي المستولي علیه على متطلباتھما الشخصیة وباستدعاء المجني علیه تعرف على الھاتف والمتھمان، واتھمھما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.
 
 

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