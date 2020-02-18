"الصحة الإماراتية" توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

فاطمة ياسر

حالة من الهلع أصيب بها العالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا، ولذا قدمت وزارة الصحة الإمارتية عبر موقعها الرسمي، بعض المعلومات الهامة حول فيروس كورونا، وطرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وقدم التقرير المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة الإمارتية، معلومات تعرفيه يجب أن يعلمها الجميع عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه فيــروس تاجــي، والفيروسات التاجية تعد ســلالة جديــدة مــن الفيروسات، وتشكل خطرا علي المصابون.

وأضاف التقرير المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة الإمارتية، أن فيـروس كورونـا تـم التعـرف عليهـا أول مـرة وسط مجموعـة مـن حــالات الالتهــاب الرئــوي فــي مدينــة ووهــان بمقاطعــة هوبــي الصينية، وبدأ الانتشار السريع للمرض وعدم القدرة علي السيطرة عليه.

وقدمت وزارة الصحة الإمارتية بعض النصائح الهامة التي تساهم في التعرض على طرق انتقال العدوى الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لــم يتــم اكتشــاف طريقــة العــدوى حتــى الان، ولكن يرجــح أن الإصابات بيــن البشــر نجمــت عــن مخالطــة حيوانــات مصابــة بالفيــروس التاجي كورونا، وتشــير الدلائــل الــى انتقــال الفيــروس بيــن البشر بعد هذا الأمر.

وأضافت وزارة الصحة الإمارتية أن هناك بعض الطرق النصائح التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك عن طريق التالي:

-الاستمرار بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون بشكل دائم، فهذه الحيلة تساعد في التخلص من الفيروس.

- تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض تنفسي.

- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين بالماء والصابون.

- العمل على تطهير الأسطح التي تتلوث سريعا.

- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات.

- أخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل الدافئة.

وأخيرا أشارت وزارة الصحة الإمارتية أن هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها لأنها تساعد علي اكتشافك للإصابة بفيروس كورونا، ومنها السعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتعرض للالتهاب الشديد، وألم في الحلق وصداع شديد في الرأس، والتهاب رئوي.