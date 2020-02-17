هل تحل بلازما دم المتعافين من كورونا أزمة علاج كورونا

كتب بيتر إبراهيم

حث مسئولو الصحة الصينيون اليوم الإثنين المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا على التبرع بالدم حتى يمكن استخراج البلازما لعلاج الآخرين المصابين بأمراض خطيرة.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، تتسابق شركات صناعة الأدوية في تطوير لقاح وعلاج الوباء الذي أودى بحياة 1770 شخصًا وأصاب أكثر من 70500 شخص في جميع أنحاء الصين.

وصرح مسئول من لجنة الصحة الوطنية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن البلازما من المرضى الذين تعافوا من نوبة من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا COVID-19 تحتوي على أجسام مضادة يمكن أن تساعد في تقليل حمل الفيروس في المرضى المصابين بأمراض خطيرة.



البلازما

وقال "قوه يان هونج"، رئيس قسم الإدارة الطبية في NHC: "أود إجراء مكالمة لجميع المرضى الذين تم علاجهم للتبرع بالبلازما حتى يتمكنوا من جلب الأمل للمرضى المصابين بأمراض خطيرة".

وقال "صن يان رونج" من المركز البيولوجي بوزارة العلوم والتكنولوجيا إن أحد عشر مريضًا في مستشفى في ووهان - مركز المرض - تلقوا دفعات بالبلازما الأسبوع الماضي.

وتابعت "رونج": "خرج مريض (من بينهم) بالفعل ، واحد قادر على النزول من السرير والمشي والبعض الآخر يتعافى".

وتأتي المكالمة بعد أيام من إعلان شركة تصنيع المنتجات الطبية المملوكة للدولة في الصين عن نتائج ناجحة من تجربتها في مستشفى ووهان فيرست بيبولز.

وقالت شركة "تشاينا ناشونال بيوتك جروب" في منشور على حساب WeChat الرسمي لها إن المرضى المصابين بأمراض شديدة يتلقون دفعات البلازما "تحسن صحتهم خلال 24 ساعة".

وأظهرت الدراسات السريرية أن غرس البلازما من المرضى الذين تم شفاؤهم آمن وفعال.

وقال "وانج جوتشيانج" كبير الأطباء في مستشفى جامعة بكين إن المتبرعين بالدم سيخضعون لاختبار للتأكد من أنهم لا يحملون الفيروس، لافتًا إلى أن البلازما فقط تؤخذ وليس كل الدماء، والمكونات الأخرى من الدم بما في ذلك خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية سيتم ضخها مرة أخرى فى المتبرعين.