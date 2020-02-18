اقتصاد تركيا يتهاوى.. الليرة تصل إلى أقل مستوى تداول منذ مايو الماضى

رويترز

تراجعت الليرة التركية 0.3% أمام الدولار اليوم الثلاثاء إلى أضعف مستوياتها فى التداولات العادية منذ مايو الماضى، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزى بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات فى إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وفى الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق أمس الاثنين. وخلال "انهيار خاطف" فى المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس الماضى، لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدنى آنذاك.