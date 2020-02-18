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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:09 م
خالد صلاح
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أول سوق إلكترونية مصرية تتوسع.. منصة جودة تزيد عدد الأقسام وفئات السلع

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:25 م
أول سوق إلكترونية مصرية تتوسع.. منصة جودة تزيد عدد الأقسام وفئات السلع منصة جودة للتجارة الإلكترونية

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قررت إدارة جودة زيادة عدد الأقسام وفئات المنتجات المتاحة من خلالها، تلبية للطلب الواسع من العارضين والتجار العاملين فى عديد من مجالات الإنتاج، وذلك بالتزامن مع استمرار التسجيل، وفحص طلبات المشاركة، والتواصل مع المرشحين للانضمام لقاعدة شركاء "جودة" فى المرحلة الأولى تمهيدا للانطلاق التجريبى خلال مايو المقبل.

كان المنصة قد بنت قاعدة استرشادية لمجالات العمل وفئات السلع، وفتحت باب التسجيل للدفعة الأولى من التجار والعارضين الذين أعلنت منحهم مزايا إضافية فى رسوم الاشتراك السنوية وعمولات البيع، بينما واصلت الفرق الفنية ومجموعات العلاقات العامة والتسويق وبحوث السوق دراسة مجالات التوسع المُحتملة، ومُراجعة طلبات المتقدمين وإعادة فرزها وتصنيفها على قاعدة أكثر تخصصا وشمولا، وهو ما قاد إلى تطوير فريق التقنية والدعم الفنى لقاعدة البيانات وخريطة العرض المُخططة داخل المنصة، بإدراج مزيد من المجالات.

وقال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، إن منصة جودة اختارت أن تستكمل هيكلها وتطور قاعدة عملها من خلال الاحتكاك المباشر مع السوق، وفضلت الانطلاق وبدء العمل مع إتاحة مساحة للعملاء ليكونوا شركاء فى صياغة شكل المنصة وطبيعة عملها، بدلا من تخطيط كل التفاصيل إجبار المنخرطين فى "جودة" من التجار والمستهلكين على صورة جامدة، متابعا: "اخترنا منذ اللحظة الأولى أن نكون مساحة متطورة فى كل شىء، ليس فقط التخصص فى المنشأ المصرى والمنتجات التى تحمل شعار صُنع فى مصر، ولا الرهان على رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة وحسب، وإنما بمنح مساحة أوسع للشركاء والمُنتجين ليكونوا طرفا مباشرا فى تخطيط السوق وعلاقاتها، والأمر نفسه مع الانطلاق وبدء التعامل مع فئات المستهلكين، الذين ستتيح لهم المنصة آليات عديدة لتقييم جودة وصيغة عملها وفئات العارضين والمُنتجات، وإعادة وتحرير المنصة ونُظم العرض والتسويق والمتابعة والتقييم وفق تلك الآراء والانطباعات، بما يضمن أن تكون خطط التطوير والتحديث قائمة ومستمرة طوال الوقت، وبالشكل الذى يُرضى المتعاملين من التجار والمستهلكين".

 

يُذكر أن منصة جودة انطلقت أواخر الشهر الماضى، بفتح باب التسجيل للتجار والعارضين الراغبين فى إتاحة المنتجات والسلع التى تحمل علامة المنشأ المصرى للتجارة الإلكترونية، وتمتد عملية التسجيل حتى مايو المقبل الذى يشهد بدء التشغيل التجريبى وتسويق المنتجات لملايين المستهلكين محليا، بالتزامن مع استهداف الأسواق الإقليمية والعالمية. وقالت مصادر بالمنصة إن المرحلة الأولى تشمل فحص طلبات الاشتراك والتواصل مع العارضين وبدء وضع منتجاتهم ضمن قاعدة بيانات "جودة"، مع تمتعهم بمزايا ضخمة فيما يخص الاشتراك وعمولات البيع وفرص التدريب والتأهيل، فضلا عن مزايا المستهلكين على صعيد أنظمة السداد النقدى والإلكترونى وتجربة التسوق السهلة والآمنة، إضافة إلى باقة واسعة من خيارات التوصيل.

 

بادر بالتسجيل الآن وتمتع بمزايا منصة جودة للتجارة الإلكترونية

www.gawda.com

 

 

 


محمد وحيد

منصة جودة للتجارة الإلكترونية

سوق الكترونيه مصريه

شركة كتاليست

دعم المشروعات الصغيرة

طريقة الشراء عبر الانترنت

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