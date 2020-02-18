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أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:00 ص
أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك، فى ظل التطور التكنولوجى المتسارع الذى يشهده العالم، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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