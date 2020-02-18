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أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو من المزرعة بـ28 جنيها.. والبلدي بـ32 جنيها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:50 م
أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو من المزرعة بـ28 جنيها.. والبلدي بـ32 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-2 2020، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 28، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين32 - 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .
 
وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.
 
والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
 وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر.
 
وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون دجاجة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الدجاج البلدى فى المزرعة 35 جنيها للكليو، مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018 ، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل. 
 
 

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