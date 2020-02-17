سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مد الحكم فى دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقى لـ23 فبراير

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:50 م
مد الحكم فى دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقى لـ23 فبراير الدكتور محمد عثمان الخشت-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، مد الحكم فى الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، التى أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقى الذى أقامته الجامعة فى 16 إبريل الماضى، لجلسة 23 فبراير المقبل.
 
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44724 لسنة 73 قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية -بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الآلاف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.
 
وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب فى البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة فى التخرج، قائلاً: "إحنا هنخرجك وخلى الـ5% على جامعة القاهرة".
 
كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29 قائلاً: "ماينفعش نيجى بينهم".
 
وأكدت الدعوى أن القرارات سالفة البيان التى أصدرها الخشت تمثل إهدار لكل القيم والأعراف الجامعية وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كل الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتمثل إهداراً صارخاً للمال العام.
 
 
 

حفلة حماقي

جامعة القاهرة

مجلس الدولة

اخبار المحاكم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نواب يشيدون بخطة جامعة القاهرة لمواجهة كورونا.. والخشت: شهادة برلمانية نعتز بها

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:25 م

رئيس جامعة القاهرة: ماراثون زايد الخيرى تبرع لمعهد الأورام بـ 5 ملايين جنيه

الأحد، 16 فبراير 2020 02:49 م

تفاصيل إجراءات المدن الجامعية للوقاية من "كورونا".. جامعة القاهرة: قوافل طبية للكشف عن 14 ألف طالب وطالبة مجانا.. و"السادات": تكليف الإدارة الطبية بالجامعة بالمرور اليومى على سكان المدينة

الأحد، 16 فبراير 2020 11:30 ص

جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب بأسعار مخفضة

الأحد، 16 فبراير 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة