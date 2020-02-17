مد الحكم فى دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقى لـ23 فبراير

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، مد الحكم فى الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، التى أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقى الذى أقامته الجامعة فى 16 إبريل الماضى، لجلسة 23 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44724 لسنة 73 قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية -بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الآلاف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب فى البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة فى التخرج، قائلاً: "إحنا هنخرجك وخلى الـ5% على جامعة القاهرة".

كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29 قائلاً: "ماينفعش نيجى بينهم".

وأكدت الدعوى أن القرارات سالفة البيان التى أصدرها الخشت تمثل إهدار لكل القيم والأعراف الجامعية وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كل الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتمثل إهداراً صارخاً للمال العام.