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مد أجل الحكم على 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين لجلسة الغد

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:54 م
مد أجل الحكم على 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين لجلسة الغد تهريب المهاجرين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لجلسة الغد، عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة. 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتى الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
 
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية  منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع  تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر  والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، و قيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.
 
 

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